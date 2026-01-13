Rusko připravuje další velký útok, varoval ukrajinský prezident Zelenskyj
13. 1. 2026 – 6:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko v nejbližší dnech připravuje nový velký útok za pomoci dronů a raket proti Ukrajině, chce využít mrazy, varoval ve večerním projevu na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na informace od rozvědky.
Od předchozího rozsáhlého útoku zůstávají v ukrajinské metropoli ještě stále stovky domů bez tepla, uvedl během dnešního dne kyjevský starosta Vitalij Kličko.
"Jsou informace od rozvědky, že Rusové připravují nový masivní úder. Drony k vyčerpání protivzdušné obrany a rakety. Chtějí využít chladu. K tomuto úderu může dojít v nejbližších dnech," uvedl Zelenskyj.
Rusko se v poslední době snaží zasahovat kotelny, aby lidé zůstali v mrazech bez vytápění, napsal server RBK-Ukrajina a připomněl, že ruský útok podniknutý v noci na 9. ledna se zaměřil právě na kotelny v různých kyjevských čtvrtích. Ruské počínání portál označil za "energetický teror" a snahu přeměnit zimu ve zbraň.
"Téměř 800 domů v hlavním městě zůstává bez tepla," napsal na sociální síti Kličko a připomněl, že kvůli poškození městské infrastruktury po posledním masivním ruském útoku v noci na pátek bylo původně bez tepla 6000 paneláků. "Opravy a rekonstrukční práce pokračují nepřetržitě. Energetici také pracují ve dne v noci. Situace s dodávkami energie, na kterých závisí poskytování veřejných služeb, je v Kyjevě stále velmi obtížná," dodal starosta.
V Kyjevě je nyní na ulicích přes den minus 13 stupňů Celsia, napsal server BBC News, podle kterého hodně Kyjevanů mrzne bez proudu a tepla a lidé žertují, že v ledničkách je tepleji než v bytech.
Ukrajinskou energetickou infrastrukturu vážně poškodily velké ruské útoky v noci na pátek a tyto údery pokračovaly i o víkendu. Podle serveru Ukrajinska pravda bez dodávek proudu je už druhý den část obyvatel žijících na levém břehu Dněpru ve městě Dnipro.
Rusko během své téměř čtyři roky trvající invaze na Ukrajinu opakovaně ničí energetické objekty v sousední zemi a leckdy i miliony Ukrajinců musejí v zimě přežívat bez dodávek elektrického proudu, vody i tepla.