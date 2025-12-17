Do užšího výběru na Oscara se dostal snímek Hurikán českého režiséra Sasky
17. 12. 2025 – 14:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Krátkometrážní snímek Hurikán českého režiséra Jana Sasky se dostal do užšího výběru na ocenění Oscar v kategorii krátký animovaný film.
Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila americká Akademie filmových umění a věd. Naopak dokument české režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být o životě výrazné fotografky Libuše Jarcovjákové v užším výběru na Oscary v kategorii zahraničích filmů není.
V kategorii krátký animovaný film uspělo rovněž drama I Died in Irpin debutující ukrajinské režisérky Anastasije Falilejevové produkované českým studiem Maurfilm.
V kategorii dokumentární film se na zúžený seznam dostal snímek Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina. Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.
Na výběrový seznam 15 filmů v kategorii zahraničních filmů neproniklo drama Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi. Také tento snímek vznikl v české koprodukci.
Hurikán, označovaný za drsnou romanci z pražského Žižkova, uspěl loni na festivalu ve francouzském Annecy, kde získal cenu publika. Animovaný černobílý Hurikán bodoval mezi krátkými filmy také v hodnocení členů Sdružení české filmové kritiky.
"Hurikán se zakouká do Báry ze stánku s pivem. To vzápětí dojde a Hurikán se vypravuje pro novej sud. Jednoduchá mise, kdyby se nekonala na Žižkově, kterej má stejně jako Hurikán věčně kocovinu," uvádí společnost Maurfilm, která za filmem stojí.