Houby místo antidepresiv. Česko chystá psychedelickou terapii pod dohledem státu
17. 12. 2025 – 14:54 | Zpravodajství | Alex Vávra
Česko se od roku 2026 chystá otevřít dveře legální psychedelické terapii. Psilocybin má pomoci pacientům s těžkou depresí tam, kde běžná léčba selhává, a stát při tom slibuje přísná pravidla, odborný dohled i postupné začlenění do zdravotního systému.
Česká republika se chystá na zásadní změnu v oblasti péče o duševní zdraví. Od ledna 2026 má být pacientům s těžkou, na léčbu nereagující depresí a dalšími závažnými psychickými poruchami dostupná terapie s využitím psilocybinu. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která stanovuje přesná pravidla použití této látky, navazuje na novelu zákona schválenou Senátem v roce 2025 a řadí Česko mezi průkopníky psychedelické léčby v Evropě.
Psilocybin, účinná látka obsažená v lysohlávkách, bude možné použít u pacientů, u nichž selhala standardní farmakologická léčba nebo byla prokázána její intolerance. Terapie je určena především pro těžkou depresi bez psychotických příznaků, depresi související s onkologickým onemocněním a také pro náhlé zhoršení jiných závažných neuropsychiatrických stavů, pokud tyto stavy vážně ohrožují život pacienta a existuje pro to dostatečná vědecká opora.
Podle dostupných dat trpí nějakou formou duševního onemocnění téměř třetina obyvatel České republiky. Přibližně 700 tisíc lidí má diagnostikovanou depresi nebo úzkostné poruchy, přičemž deprese se výrazně častěji týká žen. Odborníci proto považují rozšíření terapeutických možností za důležitý krok, zejména u pacientů, kterým běžná léčba nepřináší úlevu. Výzkumy přitom naznačují, že antidepresivní efekt psilocybinu může přetrvávat několik měsíců po jediné terapeutické seanci.
Přísná pravidla a lékařský dohled
Vyhláška stanovuje velmi striktní podmínky pro předepisování i samotné podání terapie. Psilocybin může předepsat výhradně psychiatr a léčba musí probíhat pod odborným dohledem specialistů. Během jednoho měsíce lze podat maximálně tři dávky s minimálním rozestupem sedmi dnů, přičemž celkové množství nesmí přesáhnout 75 miligramů. Jedna dávka je omezena na 35 miligramů, případně na 0,4 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti pacienta.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň uvádí, že psilocybin má nízkou toxicitu, minimální až nulové riziko vzniku závislosti a při kontrolovaném lékařském použití vykazuje vysokou míru bezpečnosti. Zdravotnické autority však zároveň upozorňují, že užívání mimo klinické prostředí může být nebezpečné.
Samotná terapeutická sezení jsou časově i personálně náročná. Obvykle trvají minimálně šest hodin a probíhají za přítomnosti dvou kvalifikovaných terapeutů. Cena jednoho sezení se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Zpočátku se proto očekává omezená dostupnost, přičemž jednání o úhradě ze zdravotního pojištění stále probíhají. Ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček opakovaně upozornil, že omezit terapii pouze na pacienty, kteří si ji mohou zaplatit sami, by bylo nepřijatelné.
Vzdělávání, standardy a budoucnost terapie
Významnou roli v zavádění psilocybinem asistované psychoterapie hraje příprava odborníků a nastavování jednotných standardů péče. Psycholožka, psychoterapeutka a výzkumnice Rita Kočárová se dlouhodobě podílí na vzdělávání terapeutů a tvorbě klinických doporučení prostřednictvím institucí Beyond Academy a Beyond Institute. Podle ní samotná legalizace nestačí a musí být doprovázena důkladným odborným zázemím, bezpečným prostředím, kvalitní přípravou pacientů a následnou integrací terapeutického prožitku.
Čeští odborníci se při nastavování systému inspirují zahraničními zkušenostmi, zejména z Kanady, Švýcarska a Austrálie. Německo letos povolilo použití psilocybinu v rámci programu compassionate use pro pacienty s farmakorezistentní depresí, což byl první podobný krok v rámci Evropské unie. Nový Zéland schválil terapeutické využití psilocybinu už v červnu.
Podle odborníků představuje nová česká legislativa průlom, ale zároveň teprve začátek dlouhodobého procesu. Do budoucna se počítá s postupným rozšiřováním indikací i dostupnosti terapie, a to nejen pro pacienty s těžkými a chronickými potížemi, ale také v rámci včasné intervence a prevence zhoršování duševního zdraví. Psilocybin tak není vnímán jako rychlá novinka, ale jako nástroj vycházející z desítek let výzkumu a dlouhé historie lidského užívání, který nyní nachází své místo v moderní klinické praxi.