Do Chorvatska po první vakcíně bez omezení, ve Vietnamu nová varianta koronaviru

Chorvatsko se stane další zemí, kam budou Češi moci vycestovat bez větších omezení již 22 dní po první dávce vakcíny. Opatření začne platit v příštím týdnu, až obě strany doladí technické detaily.

„Je to velmi pozitivní zpráva pro české občany,“ řekl v Záhřebu šéf české diplomacie Jakub Kulhánek po jednáních s chorvatským ministrem vnitra Davorem Božinovičem, šéfem chorvatské diplomacie Gordanem Grličem Radmanem a ministryní cestovního ruchu Nikolinou Brnjacovou.

Chorvatsko se tímto přiřadí ke Slovensku, Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku a Maďarsku, kam mohou Češi od 1. června vycestovat již po obdržení první dávky covidové vakcíny.

Při vstupu vyžadují chorvatské úřady negativní PCR nebo antigenní test ne starší než 48 hodin. Vyhnout se povinnému testu nebo karanténě dosud mohli pouze ti, jimž uplynula 14denní lhůta od druhé vakcíny, nebo osoby, které v posledních šesti měsících covid-19 prodělali.

Do obchodů nebo restaurací mohou nyní v Chorvatsku lidé i bez negativního testu. Rakousko a Slovinsko umožňují českým občanům mířícím na Jadran volný průjezd. Děti do 12 let mohou již nyní vstupovat bez testu. „Jsou to podmínky, které jsou příznivé pro velkou část českých rodin, které jsou zvyklé do Chorvatska jezdit v hlavní turistické sezóně,“ řekl Kulhánek.

Nad ránem dorazil do Chorvatska první letošní vlak společnosti RegioJet se zhruba 400 cestujícími. Během sezóny má přepravce ambici přepravit do Chorvatska desetitisíce českých dovolenkářů. Podle Brnjacové spojí Česko s Chorvatskem během sezóny na 180 přímých i nepřímých leteckých spojů.

První letošní vlak spojující Českou republiku se Splitem dnes na nádraží druhého největšího chorvatského města přivítali zástupci cestovního ruchu a místní média. České turisty řadí k nejdůležitějším a tvrdí, že jsou připraveni i na početné návštěvy. Bezpečí chtějí zaručit štítkem Safe Stay in Croatia (Bezpečný pobyt v Chorvatsku), které získají zařízení splňující přísné hygienické podmínky. Novinářům to řekla Monika Udovičičová z chorvatského ministerstva turistiky a sportu.

Česko na letní turistickou sezónu opět otevře konzulární jednatelství ve Splitu a Rijece. Konzulární pracovníci budou pomáhat českým občanům například při ztrátě pasu či v případě jiných nesnází. V Chorvatsku budou působit i čeští policisté v rámci společných hlídek.

V pátek nejméně případů nákazy od konce srpna

V Česku v pátek přibylo 454 potvrzených případů nemoci covid-19, což je o 217 méně než před týdnem. Za všední den je to nejnižší denní přírůstek počtu nakažených od loňského 28. srpna. Nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na 100 000 obyvatel bylo 32, o den dřív 34. Zároveň v mezitýdenním srovnání přibylo o zhruba 5600 lidí naočkovaných proti covidu, v pátek zdravotníci dali téměř 99 700 injekcí s vakcínou.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo na hodnotu 0,68 z předchozích 0,71. Od začátku šíření epidemie koronaviru loni v březnu se nákaza v Česku prokázala u více než 1,66 milionu lidí, zemřelo 30 101 nakažených. Počet hospitalizovaných klesl na 628, ve vážném stavu byla zhruba stovka pacientů.

Vláda v pátek přistoupila k nečekanému a výraznému rozvolnění protiepidemických opatření. Od pondělí se za dodržení dílčích omezení otevřou vnitřní prostory restaurací, bazény, sauny, wellness, kluby, diskotéky, herny či kasina. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vláda opatření uvolnila kvůli rozsudku Nejvyššího správního soudu, podle kterého nelze uzavírat služby plošně.

Vietnam objevil hybrid indické a britské varianty covidu-19

Vietnam objevil novou variantu covidu-19, která je kombinací indické a britské mutace. Nová varianta se rychle šíří vzduchem, uvedl vietnamský ministr zdravotnictví Nguyen Thanh Long.

Vietnamu se loni dařilo mít šíření nemoci pod kontrolou. Nyní však bojuje s novým ohniskem a nemoc se šíří rychleji. Od konce dubna se nakazilo 3600 lidí v 31 z 63 měst a provincií. To je více než polovina z celkového počtu nakažených.

„Po sekvencování genů u nově zjištěných pacientů jsme objevili novou variantu, která je kombinací indické a britské,“ prohlásil ministr. „Přesněji, je to indická varianta s mutacemi, které původně patřily britské variantě,“ dodal s tím, že Vietnam nově odhalenou variantu brzy představí.

Nová varianta se přenáší rychleji než dříve známé typy. Laboratorní kultury nové varianty ukázaly, že virus se replikoval velmi rychle, což vysvětluje, proč se ve velmi krátké době objevilo na různých místech tolik nových případů, uvedl Long.

Země na jihovýchodě Asie s téměř 98 miliony obyvatel doposud oznámila 6396 nakažených, z toho 47 zemřelo. Long řekl, že nová varianta by mohla být příčinou posledního vzestupu epidemie ve Vietnamu. Země přitom s virem dlouho úspěšně bojovala. ještě na začátku května měla přes 3100 potvrzených případů nákazy a 35 úmrtí. "To, že nová varianta je indická s mutacemi, které původně přináleží britské variantě, je velmi nebezpečné," řekl Long na schůzi vlády.

Většina nových přenosů viru byla zaznamenána v provinciích Bac Ninh a Bac Giang, které mají mnoho průmyslových zón. Stovky tisíc lidí tam pracují pro firmy jako Samsung, Canon a Luxshare. V Ho Či Minově městě, největší vietnamské metropoli s devíti miliony obyvatel, mělo pozitivní test nejméně 85 lidí v jednom z ohnisek v protestantském kostele, kde věřící seděli těsně vedle sebe a zpívali, aniž by náležitě nosili roušky a dodržovali další preventivní opatření, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Vietnam mezitím zakázal všechny náboženské akce. Ve velkých městech jsou zakázána velká shromáždění, uzavřeny jsou veřejné parky a obchody či restaurace a bary.

Zatím ve Vietnamu dostal jeden milion lidí vakcínu od firmy AstraZeneca. Minulý týden si země objednala 30 milionů dávek vakcíny Pfizer/BioNTech a také jedná o dodávkách očkovacího preparátu se společností Moderna. Kromě toho vláda jedná o zajištění deseti milionů dávek vakcín z programu COVAX nebo 40 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V.