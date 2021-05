Ministerstvo rozvolňuje. V pondělí otevřou restaurace nebo bazény

Ministerstvo zdravotnictví podle nového ministra Adama Vojtěcha zmírňuje podmínky pro omezení restaurací a služeb kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS).

Ministerstvo se chce bránit proti rozhodnutí u Ústavního soudu, řekl Vojtěch po jednání vlády. Nebudou dále uzavřené restaurace, bary, herny a kasina nebo vnitřní bazény, ale návštěvníci budou muset mít testy.

„Názor Nejvyššího správního soudu je velmi restriktivní, pokud jde o možnosti a pravomoci ministerstva zdravotnictví uzavírat plošně služby,“ uvedl ministr. Podle něj soud nedává prostor pro plošná opatření. Ministerstvo proti němu bude podávat ústavní stížnost.

Vojtěch dodal, že z rychlejšího rozvolňování, které není jen z epidemiologických, ale z právních důvodů, není úplně šťastný. „Kdyby nás k tomu nedonutil rozsudek Nejvyššího správního soudu, tak bych navrhoval spíš dodržení termínu 14. června,“ dodal.

Už při svém středečním druhém nástupu do funkce mluvil Vojtěch o tom, že mu jako právníkovi vadí to, že soudy ruší protiepidemická opatření, které připravilo ministerstvo zdravotnictví. „Budeme to řešit i s kolegy z legislativy, abychom se tomu vyhnuli. Poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu se netýká zdůvodnění, ale samotného výkladu zákona,“ řekl Vojtěch. Podle něj je jeho výklad velmi restriktivní, plošná opatření podle soudu neumožňuje ani zákon o ochraně veřejného zdraví.

Diskutovat se podle něj bude o případné změně pandemického zákona. „Souhlasím s tím, že kompetence ministerstva zdravotnictví měly být precizovány,“ dodal. Podle něj je v současné době jedinou možností plošných opatření vyhlášení nouzového stavu, což není optimální.

Server Seznam Zprávy dnes přinesl informaci o tom, že úředníci ministerstva při vydávání opatření věděli, že jsou nezákonná. To na dotaz novinářů hlavní hygienička Pavla Svrčinová odmítla. Vojtěch dodal, že o tom nemá informace, protože je v úřadu tři dny.

Otevřeno, ale je nutné se otestovat

Restaurace a další stravovací zařízení budou moci od pondělí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha otevřít vnitřní prostory. Hostů bude moci být tolik, kolik je míst k sezení. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři hosté, nutné bude dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci. Nutné budou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Restaurace budou podle Vojtěcha jediná zařízení, kde bude umožněno se prokázat samotestem. Ve všech ostatních bude platit jen test z oficiálního odběrového centra.

Mezi Českou republikou a Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem bude možné od pondělí cestovat po první dávce očkování proti covidu-19 bez omezení. Podle Vojtěcha jde o otevření standardní turistiky. Certifikáty turistů z těchto sedmi zemí budou uznávány i například pro vstup do služeb, které budou v Česku otevřené, dodal Vojtěch.

Umělá koupaliště, sauny, solné jeskyně či wellness se budou moci od pondělí podle ministra zdravotnictví také otevřít. V bazénech a na koupalištích bude platit limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. V saunách, wellness nebo solných jeskyních bude smět být kapacita naplněna na maximálně 30 procent. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

V bazénech a koupalištích bude podle Vojtěcha nutná ochrana dýchacích cest jen při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě. Lidé se při vstupu do všech výše zmíněných provozů budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, který podstoupili v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.