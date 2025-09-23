Dnes dojde podle některých ke konci světa: Věděli jste to?
23. 9. 2025 – 11:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na TikToku a X se šíří proroctví, že 23. září 2025 přijde biblické vytržení a konec světa. Někteří věřící prodávají domy a rozdávají majetek, jiní varují, že jde jen o další slepou apokalyptickou bublinu.
Zase je to tady. Po Nibiru, mayském roce 2012 i stovkách dalších marných předpovědí se svět má údajně definitivně zastavit v úterý 23. září 2025. Tentokrát prý kvůli biblickému „vytržení“, kdy mají všichni věřící zmizet ze Země a zanechat nevěřící napospas chaosu.
Na sociálních sítích se mezitím rozpoutala hotová bouře. TikTok a X zaplavily klipy s náboženskými vizemi, radami, jak se připravit na let k nebi, a úryvky Písma. Fenomén dostal jméno RaptureTok a jeho videa sbírají statisíce zhlédnutí. V jednom z nejpopulárnějších klipů muž do kamery monotónně opakuje „Ježíš přichází“, zatímco v titulku bliká „toto jsou poslední dny“. Sledujících? Téměř půl milionu. Lidé hlásí, že mají vize, podivné sny, nebo že v každodenním životě narážejí na číslo 923. Jiní se radují, že už brzy skončí trápení pozemského života. V diskuzích se řeší i praktické detaily: co dělat, když tě tělo začne zvedat do oblak? Máš se modlit, nebo držet pevně boty, aby ti nespadly na zem?
Za hlavního proroka této zářijové senzace je považován jihoafrický kazatel Joshua Mhlakela. Ten tvrdí, že mu Ježíš ve snu jasně řekl, že se vrátí právě 23. a 24. září. „Vytržení je tady, ať už jsi připravený, nebo ne,“ prohlásil na YouTube. Viděl prý Krista sedět na trůnu a slyšel jeho slova: „Přijdu brzy.“ V další části rozhovoru dokonce popisoval vizi „mocných bytostí“, které budou po ulicích pronásledovat ty, kteří nebyli vzati do nebe, a pojídat je. Někteří jeho následovníci vzali proroctví smrtelně vážně – na internetu se objevily příspěvky o prodeji domů, rozdávání majetku nebo rychlém vyřizování všech pozemských záležitostí. „Nebudu už potřebovat auto, až budu v nebi,“ napsal jeden z přesvědčených fanoušků.
Co na to Bible a odborníci?
A pak je tu druhá strana barikády – pastoři, rabíni a biblisté, kteří upozorňují, že Bible nikdy žádné datum neuvádí. „Ve 2. listu Tesalonickým 2:3 se jasně píše, že Ježíš se nevrátí, dokud nebude odhalen Antikrist. A to se ještě nestalo,“ připomíná pastor a youtuber Vladimir Savchuk.
Jonathan Cahn, mesiánský rabín, zase připomněl, že podobná „hvězdná znamení“ se objevila už v roce 2017, kdy měla souhvězdí Panny a Lva údajně spustit vytržení. Nestalo se nic. „Tohle seskupení hvězd se opakovalo už několikrát v posledním tisíciletí a nikdo nezmizel,“ říká. Křesťanská církev je navíc v názoru na vytržení hluboce rozdělena. Většina denominací ho vůbec neuznává a jde o poměrně mladý výklad – poprvé se objevil až ve 30. letech 19. století. I v pasážích, na které se zastánci odvolávají, přitom stojí: „Nikdo neví o tom dni ani o hodině, ani andělé v nebi, ani Syn, ale jen Otec.“
Takže, konec světa zítra?
Historie je neúprosná: sto procent apokalyptických předpovědí selhalo. Od Newtonových výpočtů přes mayský kalendář až po desítky menších sektářských vizí. Ani tentokrát není důvod myslet si, že to dopadne jinak. Žádné astronomické jevy, žádné fyzikální důkazy, nic, co by ukazovalo na zánik světa. Jediné, co se s jistotou stane, je to, že ve středu ráno se lidé probudí, půjdou do práce a zjistí, že svět se dál točí. A možná se zasmějí tomu, jak na chvíli uvěřili TikToku. Až do chvíle, kdy se na internetu objeví další datum a další prorok, který tvrdí, že „tentokrát už vážně přijde konec“.