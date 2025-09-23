Šok v Kauflandu: jogurty pod deset korun a maso skoro za hubičku
23. 9. 2025 – 11:10 | Zprávy | Anna Pecena
Od 24. do 30. září 2025 přichází Kaufland s letákem, který vás donutí přepisovat nákupní seznam. Ceny spadly tak nízko, že si možná začnete kupovat zásoby do mrazáku i na rok dopředu. Podívali jsme se na největší bomby týdne – a je jasné, že tohle se jen tak nevidí.
Jogurtová smršť za ceny z minulého století
Kaufland tentokrát udeřil tam, kde to bolí konkurenci nejvíc – do mléčných výrobků. Jogurty startují už na neuvěřitelných 7,90 Kč za kelímek. To není překlep, to je realita. Oblíbené značky, klasické i smetanové varianty, dokonce i bio edice se drží pod hranicí deseti korun. V době, kdy si v kavárně dáte kávu za šedesát, působí tenhle cenový šok skoro jako výsměch.
Rodiny s dětmi se tak můžou zásobit bez pocitu, že utrácí polovinu rozpočtu za snídaně a svačiny. A upřímně – kdo by při takové ceně kupoval jogurty jinde?
Maso a sýry: základní jistoty levněji než obvykle
Další trumf přichází z pultů s masem a sýry. Kdo čekal, že po letní sezóně ceny vyletí, bude překvapen. Eidam i gouda se drží kolem padesátikoruny za balení, což je částka, která by ještě před pár měsíci působila jako nereálný sen.
A co maso? Vepřové se prodává s výraznou slevou – kýta, žebra i další kousky lákají zákazníky, aby si vzali klidně rovnou dvě kila. Skladovací boxy v domácnostech se tak pravděpodobně rychle naplní. Kaufland zkrátka ví, že Češi bez masa nevydrží, a naservíroval jim ho tak, aby si připadali jako v době, kdy ceny dávaly smysl.
Jak z akcí vytěžit maximum
Nenechte se zmást – nejde jen o pár drobných slev. Pokud chytře nakoupíte, dokážete během jediného týdne ušetřit stovky korun. Jak na to?
-
Vyrazte pro jogurty hned v prvních dnech akce, protože tyhle ceny lákají a zásoby mizí rychle.
-
Maso kupujte ve větším a rozdělte ho do mrazáku – levněji už ho letos možná neuvidíte.
-
Sýry se vyplatí brát do zásoby, protože mají delší trvanlivost a poslouží při každé rychlé večeři.
Kaufland se tedy s aktuálním letákem trefil do černého. Nabízí kombinaci nízkých cen, tradičních českých chutí a jistoty, že každý nákup se tentokrát opravdu vyplatí. A protože akce končí už 30. září, rozhodně není čas váhat – kdo přijde pozdě, riskuje prázdné regály.