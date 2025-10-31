Dnes je pátek 31. října 2025., Svátek má Štěpánka
31. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Královský luxus: Rytmus si pořídil apartmán s výhledem na Dubaj. Víme za kolik
zdroj: Profimedia.cz
Slavný rapper vystihl nadmíru povedenou investici do bytu v Emirátech.

Jestli se dá za něco Patriku Vrbovskému (kterého známe pod pseudonymem Rytmus) za něco vyseknout bezvýhradná poklona, je to skutečnost, že své peníze nenechává ležet. 

A čas od času se povede opravdová pecka. Třeba jako když se spolu s manželkou Jasmínou Alagič rozhodli investovat do apartmánu v Dubaji, který v tu dobu existoval vlastně jen na papíře.

Na dokončení projektu pak Rytmus čekal další dva roky, ale odměna byla sladká: Získal nejen fantastické místo pro rodinu, ať už k dovolené či k delšímu pobytu, ale také se mu povedla prvotřídní investice.

Za byt v 28. patře mrakodrapu zaplatil v přepočtu necelých 10 milionů korun, což je upřímně nádherná cena. Prakticky ihned po dostavění už se ale hodnota apartmánu odhadovala minimálně na dvojnásobek. A to se zkrátka vyplatí.

Jaký měla rodina pocit, když poprvé vstoupila do nového bytu, se můžete přesvědčit sami: Památný okamžik totiž Rytmus natočil a zvěčnil na sociální síti:

