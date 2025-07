Dlouho to netrvalo! Oblíbená zpěvačka čerstvě po rozchodu potvrdila nový vztah

30. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Sice pořád neřekla s kým, ale tajemství je už nyní prakticky veřejné.

Když ještě počátkem července provokovala zpěvačka Jitka Boho na sociálních sítích sexy fotkami v plavkách z dovolené s partnerem, se kterým strávila čtyři roky a vychovává syna, určitě by si nikdo neodvážil ani ve snu tipnout, že na konci toho samého měsíce budeme nejen psát o jejím rozchodu, ale rovnou i o novém vztahu.

A přeci se tak děje: „Někdy zasadíme strom tam, kde půda není úrodná. Pečujeme o něj, chráníme ho, věříme… ale kořeny se stejně nechytí. Uvěřila jsem, že když je o všechno ,viditelné‘ postaráno, to neviditelné – dotek, blízkost, láska, něha – se dá nějak potlačit, umlčet a že je to možná druhořadé a vlastně ve vztahu to nepodstatné. Říkala jsem si, že možná opravdu chci moc, že jsem přecitlivělá. Až jsem málem zapomněla, jaké to je – být milovaná a milovat,“ napsala nejdřív na sociální síti.

Už v těchto větách šlo jasně číst mezi řádky, že se v životě objevil někdo nový. A kdyby to snad ještě někomu nebylo úplně jasné, Jitka ještě později vystřihla další arboretální metaforu: „Někdy už ten strom uvnitř usychá. Dávno předtím, že si toho někdo všimne. A nový, který roste opodál, není důvodem, proč ten starý padl. Jen důsledkem,“ připsala.

Přirovnání jde sice trošku s cesty, vzhledem k tomu, že nový strom většinou neroste jako důsledek pádu starého, ale čert to vem. Důležité je, že Jitka zkrátka má někoho nového.

Kdo jí zamotal hlavu tak, že teď musí mluvit v lesních metaforách, nicméně zatím nechce prozradit. Všude, kam se podíváte, se však šušká to samé: Novým partnerem by údajně měl být její muzikálový kolega Lukáš Langmajer.

„S ohledem na děti se k tomu teď nebudu vyjadřovat. Dejte mi čas,“ napsala Jitka pro Super.cz.

Uvidíme, zda přijde potvrzení drbů, nebo jsme se všichni pletli.