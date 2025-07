Zrzavá Mary z Farmy: Záporné postavy jsou potřeba, dělám to schválně

30. 7. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková

Maria Pavlova je nad věcí a kritikům posílá jasný vzkaz.

Málokdo z účastníků nové reality show Farma Česko budí u publika takové vášně jako svérázná zrzka Maria Pavlova, kterou diváci znají už z Bachelora. Tam se mimochodem dostala až do finále, kde nakonec podlehla Sabině Pšádové.

Jenže místo toho, aby byli diváci rádi, že alespoň někdo víří drama a v show, která jinak trpí na nepříjemně pomalé tempo, se alespoň něco děje, samozřejmě přichází plivance, urážky, kritika a pomluvy. Zkrátka standardní internet, jinak řečeno.

Mary si z toho ale nic moc nedělá a vysvětluje, že persona, kterou zvolila pro veřejnost, je zcela záměrná a cílevědomá.

„Dostávám zprávy, proč jsem, ale i že jsem záporná Mary ve veřejném prostoru. Tak vám to zkusím říct tak, jak to cítím: Záporné postavy jsou v projektech potřeba. Proč? Protože taková je i naše společnost – není jen klidná a milá, ale i složitá, zlá, nepředvídatelná. Záporák vytváří kontrast, napětí, zrcadlo. Bez něj by žádný příběh neměl hloubku a tolik by nebolel,“ napsala zrzka na Instagram.

„Já jsem se rozhodla, že skrze svou uměleckou činnost nebudu jen hezká verze světa, ale že ukážu i to, co bolí,“ dodala dobrovolná antagonistka.

„Protože přesně takoví lidé existují – manipulativní, tvrdí, zranění, dost krutí. A já jsem takové lidi zažila i ve svém životě a prošla jsem si situacemi – který byly totálně na dně a bolelo to hodně. A vím, jaký to je… když tě někdo zraňuje,“ pokračovala.

„Mohla jsem ukázat kladnou Mary. Ale vybrala jsem si tu, která lidi rozděluje – protože ta vyvolává otázky a reakce. A o to mi jde,“ zakončila.

Inu, s její pointou se nedá moc přít: Kdyby bylo všechno jen růžové a duhové, byla by to zkrátka nuda.