Zvířecí skopičiny na sněhu i na ledu

Ostravský krajský soud ve středu poslal na šest let do vězení muže, který v předloni v prosinci v tramvaji rozbil lahev alkoholu o hlavu cestujícího. V dalším útoku mu tehdy zabránila mladá žena, která na útočníka namířila legálně drženou zbraň. Osmadvacetiletý Radek Foltera se během soudu přiznal. Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví mu hrozilo, že ve vězení stráví až 12 let.

