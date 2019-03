Vlčí výsadkáři mají zastavit losí hrozbu

Konkrétně se jedná o národní park Isle Royale zahrnující stejnojmenný Královský ostrov a jeho přilehlé ostrůvky v Hořejším jezeře v americkém státě Michigan, kousek od kanadských hranic. Hojně lesnatý ostrov je se svými 535 kilometry čtverečními druhým největším v severoamerických Velkých jezerech. Národní park zde byl vyhlášen takřka před osmdesáti lety v roce 1940.

Isle Royale proslul především díky svému specifickému ekosystému postavenému na vlčích smečkách a losích stádech žijících společně ve zčásti uzavřeném prostředí. Ač ani jeden druh zde není původní, oba přišly ze severu z Kanady (kanadský břeh je od ostrova vzdálen přibližně 35 kilometrů).

Losi měli na ostrov přeplavat na začátku 20. století a bez přirozených nepřátel se jim zde nejprve velmi dařilo. V následujících desetiletích se ale přemnožili do takové míry, že místní prostředí nebylo schopno tak velkou populaci dlouhodobě uživit a jejich počty nakonec značně klesly. Na konci čtyřicátých letech se pak k losům přidali i vlci, kteří na ostrov během zimy přeběhli po zamrzlém jezeře. Příchodem predátorů zde na řadu let vznikl vyvážený ekosystém.

Ve druhé polovině 20. století se tak Královský ostrov stal rájem pro vědce z řad zoologů a ekologů a jejich výzkum, zaměřený například na sledování populační dynamiky mezi predátory a kořistí nebo na dopad příbuzenského křížení na vlčí genetiku (u místní populace se začala například projevovat vrozená deformace kostí).

V posledních letech se ale místní harmonie zhroutila, když vlků na ostrově značně ubylo. Zatímco v roce 2009 na ostrově vědci evidovali čtyři vlčí smečky, složené ze čtyřiadvaceti jedinců, a kolem devíti set losů, v roce 2016 se dopátrali už pouze dvou vlků, navíc neplodných, zatímco populace losů se pohybovala kolem půldruhého tisíce.

Dříve populaci vlků pomáhalo zmiňované zamrzání jezer, kdy na ostrov mohli přes ledové mosty migrovat další jedinci a přitáhnout místním smečkám novou krev. Například na začátku 80. letech se vinou turistů na Královský ostrov zatáhl virus psinky, který způsobil, že padesát vlků evidovaných v roce 1980 se do roku 1982 smrsklo na dvanáct. Populace šelem se z této tragédie ale dokázala vzpamatovat právě díky příchodu dalších kusů z pevniny.

V posledních dvou dekádách ale klima vlkům nenahrává. Oproti minulosti, kdy se ledové mosty mezi pevninou a ostrovem tvořily takřka každou zimu a vydržely kolem padesáti dní v roce, jsou dnešní mrazy slabé a ledovým cestám nepřejí. Vlci tak zůstali na ostrově izolováni.

Odborníci kolem národního parku Isle Royale se proto rozhodli zasáhnout a udržet ekosystém ostrova, který může ohrozit přemnožení losů. Loni tak spustili projekt, jehož cílem je v následujících pěti letech letecky dopravit na ostrov až třicet vlků.

S tím je pochopitelně spojena řada rizik, jak pro britský deník The Guardian uvedl ekolog John Vucetich z Michiganské technologické univerzity. Podle Vucetiche může projekt komplikovat například to, že jsou vlci uvyklí na život ve svých smečkách, změna pro ně může být značně stresující a není jisté, jak si zvládnou na nové prostředí a další cizí jedince zvyknout. Problémová je i doprava vlků helikoptérou. Ač se v rámci projektu vybírají zdraví a silní vlci, kteří budou schopni populaci obnovit, loni jedna ze samic, které byla podána sedativa, během přepravy uhynula.

Letos byli na ostrov dopraveni další čtyři vlci, konkrétně jedna samice a tři samci z kanadského Ontaria. Vědci nyní doufají, že si na sebe zvířata dokáží zvyknout a rozmnožit se, aby se v následujících letech zabránilo rizikovému růstu losí populace a na Královském ostrově opět zavládla harmonie jako v minulých letech.

