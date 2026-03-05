Pavel má za nešťastná vyjádření podkopávající důvěru v instituce státu
5. 3. 2026 – 14:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel pokládá za nešťastná všechna vyjádření podkopávající důvěru v instituce státu.
Novinářům při příchodu na bezpečnostní konferenci na Pražském hradě to řekl na dotaz ohledně dnešních výroků premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury před poslanci. Uvedl také, že poslanecká imunita by měla být omezena na výroky ve Sněmovně, ne pojímána šířeji.
Dolní komora dnes rozhoduje o vydání Babiše a Okamury k trestnímu stíhání. Podle hlavy státu výroky proti institucím mohou vytvářet klima, z něhož pramení další nedůvěra, někdy i nepřátelství.
Babiš i Okamura dopoledne požádali poslance, aby je k trestnímu stíhání nevydali. Babiš své trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.
Okamura zopakoval, že své stíhání v případu volebních plakátů hnutí vidí jako účelové s cílem kriminalizovat politickou opozici.
Mandátový a imunitní výbor před týdnem doporučil plénu, aby žádosti nevyhovělo.