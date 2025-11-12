Už z toho vyrostl? Leoš Mareš oslaví jubileum, obří mejdan neplánuje: "Sílu spatřuji jinde"
12. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Většina by čekala pěkně opulentní show, sám moderátor už si ale není jistý.
Slavný moderátor Leoš Mareš se sice malinko stáhl z internetové veřejnosti, jinak má ale pořád práce víc než dost: Nezanedbává své povinnosti při moderování v rádiu a poctivě cvičí a tančí i v rámci StarDance Tour.
Až by bylo snadné zapomenout, že čas letí a Leoš už brzy oslaví snad nejvýznamnější jubileum. Příští rok mu koncem dubna bude padesát let.
Při tak velké příležitosti se tak trochu čeká pořádný mejdan, při němž se dějiště otřese v základech, celebrity se budou předhánět v eleganci a v pozdějších hodinách bude mít značná část osazenstva problém v klidu sejít schody.
A ostatně o tom, že na své padesátiny uspořádá obrovskou akci, neměl dlouhá léta pochyb ani sám Leoš. Jenže kritická chvíle se blíží a vypadá to, že se moderátorovy priority s věkem přeci jen trochu prostřídaly.
„Já jsem celý život říkal, že padesátiny jsou největší narozeniny v životě chlapa, takzvané Abrahámovy dny, a vždycky jsem si myslel, že na ty padesátiny bude něco gigantického,“ přiznal Mareš v rozhovoru s eXtra.cz.
Jenže gigantické věci už ho zkrátka moc nelákají: „A zrovna se to teď potkalo v takovým období, kdy mám úplně přesně opačný směr svého smýšlení a putování. A teď já nevím, co s tím, protože si říkám, že to je asi škoda neudělat nic. Na druhou stranu jako na to nemám teď chuť ani energii. Prostě spatřuji teď jakoby sílu jinde,“ vysvětlil.
Ke svým padesátinám zvažoval i oslavný koncert. Ten by ale nakonec zřejmě měl poměrně nečekaný formát: „To jsem si vždycky myslel, že bude největší z největších, ale těch největších z největších už bylo tolik, že vlastně mě naopak teď jako přitahuje udělat nejmenší koncert,“ svěřil se.
Velkou narozeninovou oslavu mimochodem nepřichystal ani letos: Místo mejdanu měl zrovna práci v Bratislavě: Hostoval v porotě pořadu Let's Dance.