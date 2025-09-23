Dnes je úterý 23. září 2025., Svátek má Berta
Děsivě krutý osud! Reportér tragicky ztratil jedinou dceru a teď i milovanou manželku

23. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Tak zlým zprávám je těžké vůbec uvěřit.

„Myslel jsem, že už je vše špatné splacené, že mi osud konečně přeje. Ale jsem asi prokletý, zoufal si bývalý reportér TV Nova Ivan Břešťák, když mu osud letos v dubnu připravil krutou ránu.

Ve věku 36 let tragicky zemřela jeho jediná dcera Johana.

A sotva se zlomený otec alespoň trochu vzpamatoval, přišla další brutální rána: Jeho 30letá manželka Klára si sáhla na život.

„Manželka Klára M. Břešťáková (4.7.1995 - 18.9.2025). Její dobrota, otevřené srdíčko a nádherné a hluboké oči. S rodinou nezapomeneme,“ napsal Ivan k fotografii své ženy na sociálních sítích.

Byli spolu přitom jen rok a kousek, brali se po dvouleté známosti loni v červenci. Poznali se v psychiatrické léčebně, kde oba hledali pomoc. Břešťák se právě tam nyní nechal znovu hospitalizovat, protože je na dně. Není se čemu divit.

„V bohnické léčebně o mě velice dobře pečují, chci jim poděkovat,“ vyjádřil se pro Blesk. V pondělí se měl účastnit otevření bytu, ale z obavy, že by si sám mohl něco udělat, ho lékaři zatím nepustili.

„Napadlo mě, že to skončím,“ přiznal.

