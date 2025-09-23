Nejčistší štěstí! Hvězda Ulice jen září: Porodila a pochlubila se krásným miminkem
23. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková
Z oblíbené herečky je šťastná maminka, potomka ukázala světu.
To to letí! Je to jak včera, kdy sympatická herečka z Ulice Natálie Holíková na sociálních sítích stylovým způsobem oznamovala krásnou novinu, že čeká miminko. A teď už je z ní zářící novopečená maminka.
„Tak když je ten Den dětí…,“ psala v červnu ke snímku na Instagramu, kde její partner Petr Urban držel snímek z ultrazvuku.
O těhotenství dokonce docela dlouho sama nevěděla: „Byl to šok. Myslím, že mi i uteklo nějaké sprosté slovo. Petr je hodně citlivý, tehdy plakal a od té doby je dojatý skoro pokaždé, když mluví na bříško,“ uvedla před časem pro TV Nova.
Teď už ale nemusí mluvit na bříško, protože vytoužený potomek je na světě.
Novým človíčkem se maminka pochlubila na Instagramu, nevyfotila ale celý obličej, aby neporušila soukromí.
„První selfie... Skoro. Láska naše vyšla do světa. Buď nejšťastnější! Mamka s taťkou,“ raduje se Natálie.
Jméno nebo pohlaví potomka si zatím nechala pro sebe. Ale ono na tom až tak nesejde, radost a štěstí z nově založené rodiny je s přehledem důležitější.
View this post on Instagram