Dnes je úterý 23. září 2025., Svátek má Berta
Počasí dnes 14°C Zataženo

Nejčistší štěstí! Hvězda Ulice jen září: Porodila a pochlubila se krásným miminkem

23. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková

Nejčistší štěstí! Hvězda Ulice jen září: Porodila a pochlubila se krásným miminkem
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Z oblíbené herečky je šťastná maminka, potomka ukázala světu.

To to letí! Je to jak včera, kdy sympatická herečka z Ulice Natálie Holíková na sociálních sítích stylovým způsobem oznamovala krásnou novinu, že čeká miminko. A teď už je z ní zářící novopečená maminka.

Tak když je ten Den dětí…,“ psala v červnu ke snímku na Instagramu, kde její partner Petr Urban držel snímek z ultrazvuku.

O těhotenství dokonce docela dlouho sama nevěděla: „Byl to šok. Myslím, že mi i uteklo nějaké sprosté slovo. Petr je hodně citlivý, tehdy plakal a od té doby je dojatý skoro pokaždé, když mluví na bříško,“ uvedla před časem pro TV Nova.

Teď už ale nemusí mluvit na bříško, protože vytoužený potomek je na světě.

Novým človíčkem se maminka pochlubila na Instagramu, nevyfotila ale celý obličej, aby neporušila soukromí.

„První selfie... Skoro. Láska naše vyšla do světa. Buď nejšťastnější! Mamka s taťkou,“ raduje se Natálie.

Jméno nebo pohlaví potomka si zatím nechala pro sebe. Ale ono na tom až tak nesejde, radost a štěstí z nově založené rodiny je s přehledem důležitější.

Tagy:
těhotenství Porod ulice dítě herečka potomek maminka
Zdroje:
Instagram, TV NOVA, Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Démon poražen! Dcera Vilmy Cibulkové se zbavila závislosti a rozjela úspěšné podnikání

Následující článek

Děsivě krutý osud! Reportér tragicky ztratil jedinou dceru a teď i milovanou manželku

Nejnovější články