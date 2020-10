Vláda utahuje 'korona šrouby' a Babiš se diví: Nevím, jaké chyby se staly

AKTUALITA - Zprávy autor: ave

Život v Česku bude spoután dalšími protiepidemickými regulacemi. Kabinet reaguje na enormní počty potvrzených případů nemoci covid-19, zavírá školy a restaurace, zakazuje shromažďování.

Vláda v pondělí schválila další balík protiepidemických opatření. Jejich cílem je zpomalit šíření covidu-19 a snížit nápor na zdravotnická zařízení.

Pivo jen doma

Od středy se zpřísní 'korona-režim' takto:

● Školy kromě mateřských budou fungovat v režimu distanční výuky. (Teprve od pondělí přitom platí opatření, na jehož základě se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat.)

● Shromažďovat se bude moci nejvýš šest lidí.

● Uzavřou se restaurace, bary a kluby. Fungovat budou moci do 20 hodin pouze výdejní okénka.

● V MHD a od úterý na zastávkách budou povinné roušky. (Už platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov, při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických či sociálních zařízení.)

● Na veřejných místech bude zakázáno pít alkohol.

Šrouby povolíme, utáhneme

Opatření mají platit od půlnoci na středu 14. října do 3. listopadu, kdy končí vládou vyhlášený nouzový stav a u škol do 1. listopadu. Ministr zdravotnictví Roman Prymula po zasedání vlády sdělil, že pokud se průměrné reprodukční číslo (uvádí, kolik lidí nakazí jeden nemocný) za týden sníží na hodnotu 0,8, budou opatření zmírněna. Neřekl však, jak bude vláda postupovat, když reprodukční číslo dál poroste.

Protiepidemické regulace mají výjimky. Otevřeny například zůstanou hotelové restaurace, ale jen do 20.00 a pouze pro hotelové hosty. Ve větším počtu, než šest se pak mohou shromažďovat rodinní příslušníci.

„Opatření platí plošně, tedy nejen ve vnitřních, ale i ve venkovních prostorech. Jsou tu také výjimky, které se týkají různých statutárních orgánů, zasedání státní správy, samosprávy, politických stran, jinak je toto pravidlo skutečně plošné,“ upozornil Prymula.

Ministr počítá s tím, že nápor na zdravotnický personál v příštích dnech a týdnech poroste. V nemocnicích budou přeskupena lůžka a nastoupí do nich medici.

Mám čisté svědomí, pravil Babiš

Premiér Andrej Babiš po pondělním zasedání vlády prohlásil, že má v souvislosti s epidemií covidu čisté svědomí. Nemá pocit, že by se něco dělalo proti epidemii špatně.

"Já nevím, jaké chyby se staly, kde je nějaký zásadní problém," řekl Babiš. "Já mám čisté svědomí a ano, můžeme říkat, že máme tisíc mrtvých, ale to je průměr tří dnů. V České republice zemře 110 tisíc lidí za rok, já to nechci podceňovat, každý život je cenný a děláme maximum pro to, abychom to zvládli."

Nové regulace oznámila vláda v den, kdy počet úmrtí s koronavirem překročil tisícovku.

Minulý týden bylo Česko v týdenním nárůstu druhým nejhůře zasaženým státem na světě. Více případů v přepočtu na hlavu vykazovala pouze titěrná a protestovaná Andorra se 77tisícovou populací, která je známa jako země dlouhověkých (z hlediska viru ohrožených) lidí.

Obrázek si pro lepší rozlišení rozklikněte.