Dědictví po Aničce Slováčkové: "Všechno jsme pořídili společně," tvrdí Dáda, která nic nedostala
7. 11. 2025 – 10:20 | Magazín | BS
Dáda považuje způsob dělení pozůstalosti dcery za mírně podivný.
Rozdělení pozůstalosti milované zpěvačky Aničky Slováčkové, která nás předčasně opustila letos v dubnu, už oficiálně proběhlo.
Proces podle eXtra.cz trochu zkomplikovala chyba v závěti: Jeden ze svědků, který se pod závěť podepsal, k tomu nebyl právně způsobilý. Pasáž závěti proto neplatila. Co měl z poslední vůle Aničky zdědit bratr Felix mladší, kvůli tomu dědil otec Felix Slováček.
Ten ale obratem nemovitosti přepsal na syna, Felixe mladšího, jak to Anička zamýšlela.
Partner Matěj Růžička zdědil jejich společnou firmu Na Noc Proti Proudu a 1277 metrů čtverečních velkou louku u Příbrami.
Maminka Dáda Patrasová nedostala nic, což jí přijde trochu zvláštní, protože s pořizováním prý pomáhala.
„Byt jsme Aničce kupovali s mým mužem. Všechno jsme pořídili jako manželé. Dům v Praze i chalupu,“ svěřila herečka Blesku s tím, že by tedy půlka měla zkrátka a dobře patřit jí.
Což je v současné chvíli už celkem irelevantní informace: Společné jmění manželů by se vypořádávalo při rozvodu a ne při dělení pozůstalosti dcery. Anička rozhodla, že byt připadne jejím dvěma synovcům a do jejich zletilosti ho bude spravovat Felix mladší.
Chalupu zdědil otec, který ji rovnou přepsal na syna. Kdo a jak nemovitost původně pořizoval, je vedlejší. Ať už Dáda vnímá nespravedlnost, nebo ne.
Že by snad skončila na dlažbě, Dádě nehrozí. Když totiž před šesti lety přepisovala s mužem majetky na děti, prozíravě se s Felixem nechali zapsat jako věcné břemeno.
„Tak budu moci dožít v klidu, že mám o střechu nad hlavou postaráno,“ uvedla kdysi.