Tohle nevymyslíš: Dva vězni byli z věznice propuštěni omylem

Britské vězeňství má za sebou další trapas, který by se neztratil ani v sitcomu o nekompetentní byrokracii. Z londýnské věznice HMP Wandsworth se během jediného týdne podařilo omylem propustit hned dva vězně. Ano, dva. Prvním byl čtyřiadvacetiletý Alžířan Brahim Kaddour-Cherif, druhým pětatřicetiletý podvodník William Smith, který si říká Billy. Kdyby šlo o marketingový tah na propagaci vězeňského systému, dalo by se to označit za odvážný experiment. Bohužel, tohle byla realita.
První omyl: cizinec na výletě
Kaddour-Cherif, registrovaný pachatel sexuálních trestných činů, měl v klidu sedět za neoprávněné vniknutí s úmyslem krádeže. Místo toho dostal nečekanou svobodu – zřejmě díky tomu, že někdo ve vězeňské administrativě ztratil přehled o tom, kdo má být za mřížemi a kdo ne. Policie uvedla, že okamžitě zahájila pátrání, ačkoli výraz „okamžitě“ zde znamená, že se o omylu dozvěděla až po týdnu.
Podle dostupných informací není Kaddour-Cherif žadatelem o azyl, nýbrž turista, který do Británie dorazil v roce 2019 a zapomněl zase odjet. Naposledy byl spatřen v Londýně, kde má mít vazby na čtvrti Tower Hamlets a Westminster. Metropolitní policie se tváří, že má situaci pod kontrolou – což by bylo přesvědčivější, kdyby z té samé věznice krátce nato nevyběhl další chlapík.
zdroj:
Profimedia.cz
Druhý omyl: podvodník s odloženým pobytem
William Smith alias Billy byl v pondělí odsouzen k 45 měsícům vězení za řadu podvodů. V tentýž den byl ale opět volný jako pták. Soud totiž ve spisu omylem zaškrtl kolonku „podmíněný trest“, a i když se chyba záhy našla, oprava skončila u špatného adresáta. Smith tak vyrazil do světa ve sportovním outfitu Nike a policie teď prosí veřejnost, aby dala vědět, pokud ho zahlédne.
Uvnitř věznice mezitím panuje atmosféra paniky. Zaměstnanci mluví o chaosu, nedostatku lidí a systému, který se rozpadá rychleji než důvěra veřejnosti. Loňská inspekce už tehdy popsala věznici jako místo, kde personál často ani neví, kde se vězni přesně nacházejí. V roce 2023 odsud ostatně utekl i Daniel Khalife, obviněný ze špionáže pro Írán. Zdá se, že z Wandsworthu se pomalu stává nejotevřenější věznice v Británii – ovšem ne v tom reformním smyslu.
Lammy, kritika a věčný chaos
Ministr spravedlnosti David Lammy, který po předchozím skandálu s propuštěním migranta Hadushe Kebatua slíbil „nejpřísnější kontroly v historii“, teď čelí otázkám, co přesně tím myslel. Realita totiž ukazuje, že kontroly možná existují, ale evidentně bez baterií. Lammy prohlásil, že je rozhořčen, jeho lidé pracují dnem i nocí a že veřejnost si zaslouží odpovědi. Opozice mu vzkázala, že odpovědi by byly fajn, ale ještě lepší by bylo, kdyby vězni zůstali za mřížemi.
Konzervativci označili celou situaci za vládu v rozkladu, Liberální demokraté mluví o nebezpečném cirkusu a Nigel Farage tradičně přisadil, že to celé je fraška. Hlavní inspektor vězeňství mezitím dodává, že podobné chyby se dějí „pořád“ a že systém se topí v chaosu. A čísla to potvrzují – mezi březnem 2024 a březnem 2025 bylo v Anglii a Walesu omylem propuštěno 262 vězňů. To je nárůst o 128 procent.
Pokud to tak půjde dál, budou muset britské věznice brzy zavést rezervační systém – kdo si místo neudrží, prostě půjde domů. A veřejnost? Ta už jen čeká, jestli příští tisková zpráva ministerstva začne slovy: „Stala se drobná administrativní chyba, ale prosíme, zachovejte klid.“