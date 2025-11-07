Dnes je pátek 7. listopadu 2025., Svátek má Saskie
Tohle nevymyslíš: Dva vězni byli z věznice propuštěni omylem

7. 11. 2025 – 10:19 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz
Z věznice Wandsworth v Londýně utekli nikoli dírou v plotě, ale chybou v papírech. Během jediného týdne byli omylem propuštěni dva vězni, což proměnilo britské vězeňství v bizarní frašku, nad kterou se směje i opozice.

Britské vězeňství má za sebou další trapas, který by se neztratil ani v sitcomu o nekompetentní byrokracii. Z londýnské věznice HMP Wandsworth se během jediného týdne podařilo omylem propustit hned dva vězně. Ano, dva. Prvním byl čtyřiadvacetiletý Alžířan Brahim Kaddour-Cherif, druhým pětatřicetiletý podvodník William Smith, který si říká Billy. Kdyby šlo o marketingový tah na propagaci vězeňského systému, dalo by se to označit za odvážný experiment. Bohužel, tohle byla realita.

První omyl: cizinec na výletě

Kaddour-Cherif, registrovaný pachatel sexuálních trestných činů, měl v klidu sedět za neoprávněné vniknutí s úmyslem krádeže. Místo toho dostal nečekanou svobodu – zřejmě díky tomu, že někdo ve vězeňské administrativě ztratil přehled o tom, kdo má být za mřížemi a kdo ne. Policie uvedla, že okamžitě zahájila pátrání, ačkoli výraz „okamžitě“ zde znamená, že se o omylu dozvěděla až po týdnu.

Podle dostupných informací není Kaddour-Cherif žadatelem o azyl, nýbrž turista, který do Británie dorazil v roce 2019 a zapomněl zase odjet. Naposledy byl spatřen v Londýně, kde má mít vazby na čtvrti Tower Hamlets a Westminster. Metropolitní policie se tváří, že má situaci pod kontrolou – což by bylo přesvědčivější, kdyby z té samé věznice krátce nato nevyběhl další chlapík.

Vězení zdroj: Profimedia.cz

Druhý omyl: podvodník s odloženým pobytem

William Smith alias Billy byl v pondělí odsouzen k 45 měsícům vězení za řadu podvodů. V tentýž den byl ale opět volný jako pták. Soud totiž ve spisu omylem zaškrtl kolonku „podmíněný trest“, a i když se chyba záhy našla, oprava skončila u špatného adresáta. Smith tak vyrazil do světa ve sportovním outfitu Nike a policie teď prosí veřejnost, aby dala vědět, pokud ho zahlédne.

Uvnitř věznice mezitím panuje atmosféra paniky. Zaměstnanci mluví o chaosu, nedostatku lidí a systému, který se rozpadá rychleji než důvěra veřejnosti. Loňská inspekce už tehdy popsala věznici jako místo, kde personál často ani neví, kde se vězni přesně nacházejí. V roce 2023 odsud ostatně utekl i Daniel Khalife, obviněný ze špionáže pro Írán. Zdá se, že z Wandsworthu se pomalu stává nejotevřenější věznice v Británii – ovšem ne v tom reformním smyslu.

Lammy, kritika a věčný chaos

Ministr spravedlnosti David Lammy, který po předchozím skandálu s propuštěním migranta Hadushe Kebatua slíbil „nejpřísnější kontroly v historii“, teď čelí otázkám, co přesně tím myslel. Realita totiž ukazuje, že kontroly možná existují, ale evidentně bez baterií. Lammy prohlásil, že je rozhořčen, jeho lidé pracují dnem i nocí a že veřejnost si zaslouží odpovědi. Opozice mu vzkázala, že odpovědi by byly fajn, ale ještě lepší by bylo, kdyby vězni zůstali za mřížemi.

Mohlo by vás zajímat

Konzervativci označili celou situaci za vládu v rozkladu, Liberální demokraté mluví o nebezpečném cirkusu a Nigel Farage tradičně přisadil, že to celé je fraška. Hlavní inspektor vězeňství mezitím dodává, že podobné chyby se dějí „pořád“ a že systém se topí v chaosu. A čísla to potvrzují – mezi březnem 2024 a březnem 2025 bylo v Anglii a Walesu omylem propuštěno 262 vězňů. To je nárůst o 128 procent.

Pokud to tak půjde dál, budou muset britské věznice brzy zavést rezervační systém – kdo si místo neudrží, prostě půjde domů. A veřejnost? Ta už jen čeká, jestli příští tisková zpráva ministerstva začne slovy: „Stala se drobná administrativní chyba, ale prosíme, zachovejte klid.“

