Dcera je rebelka! Slavná zpěvačka poznává samu sebe: "Je to jak přes kopírák"
20. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Legendární zpěvačka poznává v dceři své vlastní mládí.
Ikonická zpěvačka Marcela Březinová si vyrazila na akci k otevření nového kusu Lázní Fénix a u té příležitosti prozradila pár zajímavostí o osobním životě.
Řeč přišla i na dceru, Vandu Švarcovou. Březinová v ní vidí své vlastní mládí.
„Já jsem byla hrozný rebel. A moje dcera, které bude teď na podzim třicet, tak ona je Štír stejně jako já. Takže jsem ji úplně chápala,“ prozradila pro eXtra.cz.
Žádné větší drama se ale nekonalo – právě proto, že si zpěvačka zkrátka sama pamatovala, jaké to tenkrát bylo: „Vždycky jsem si řekla, proč se rozčiluji, když je to jak přes kopírák,“ smála se.
Odpor k autoritám a prošlapané životní stezce se u Březinové prý projevoval především ve škole: „Já jsem byla lempl. Nebyla jsem žádná jedničkářka. Místo předmětů jako matematika nebo fyzika jsem si přehrávala muziku v hlavě,“ zavzpomínala.
„Chemikářka měla posvátnou větu: 'Březinová, blahoslavení chudí duchem.' Vždycky jsem odcházela s pětkou,“ zmínila pedagogický přístup, který už by dnes vzbuzoval pozdvižená obočí.
Ale chemie tak či tak zkrátka nebylo nic pro ni: „Mě to prostě nebavilo, bavil mě přírodopis, zeměpis a čeština a tak. Možná to bylo i tím kantorem, ale mě to nebavilo a vždycky ta muzika vítězila,“ usmívala se.
A dobře že tak. Díky vítězství muziky si česká veřejnost a fanoušci mohli užít Marcelinu bohatou kariéru, která se navíc neomezovala jen na zpěv: Za život také účinkovala v desítkách televizních pořadů.
V prvním se ukázala již před téměř padesáti lety: Debut si totiž odbyla v pořadu Hitšaráda v roce 1978.