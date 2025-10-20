Dnes je pondělí 20. října 2025., Svátek má Vendelín
Počasí dnes 11°C Polojasno

Dcera je rebelka! Slavná zpěvačka poznává samu sebe: "Je to jak přes kopírák"

20. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Dcera je rebelka! Slavná zpěvačka poznává samu sebe: "Je to jak přes kopírák"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Legendární zpěvačka poznává v dceři své vlastní mládí.

Ikonická zpěvačka Marcela Březinová si vyrazila na akci k otevření nového kusu Lázní Fénix a u té příležitosti prozradila pár zajímavostí o osobním životě.

Řeč přišla i na dceru, Vandu Švarcovou. Březinová v ní vidí své vlastní mládí.

„Já jsem byla hrozný rebel. A moje dcera, které bude teď na podzim třicet, tak ona je Štír stejně jako já. Takže jsem ji úplně chápala,“ prozradila pro eXtra.cz.

Žádné větší drama se ale nekonalo – právě proto, že si zpěvačka zkrátka sama pamatovala, jaké to tenkrát bylo: „Vždycky jsem si řekla, proč se rozčiluji, když je to jak přes kopírák,“ smála se.

Odpor k autoritám a prošlapané životní stezce se u Březinové prý projevoval především ve škole: „Já jsem byla lempl. Nebyla jsem žádná jedničkářka. Místo předmětů jako matematika nebo fyzika jsem si přehrávala muziku v hlavě,“ zavzpomínala.

„Chemikářka měla posvátnou větu: 'Březinová, blahoslavení chudí duchem.' Vždycky jsem odcházela s pětkou,“ zmínila pedagogický přístup, který už by dnes vzbuzoval pozdvižená obočí.

Ale chemie tak či tak zkrátka nebylo nic pro ni: „Mě to prostě nebavilo, bavil mě přírodopis, zeměpis a čeština a tak. Možná to bylo i tím kantorem, ale mě to nebavilo a vždycky ta muzika vítězila,“ usmívala se.

A dobře že tak. Díky vítězství muziky si česká veřejnost a fanoušci mohli užít Marcelinu bohatou kariéru, která se navíc neomezovala jen na zpěv: Za život také účinkovala v desítkách televizních pořadů.

V prvním se ukázala již před téměř padesáti lety: Debut si totiž odbyla v pořadu Hitšaráda v roce 1978.

Tagy:
rodina zpěvačka dcera rebelové
Zdroje:
Extra.cz, CSFD
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

O manželovi ani slovo! Zuzana Belohorcová: "Já a moje děti budeme dál žít na Tenerife"

Následující článek

Omámila ho buchtou! Slavná zpěvačka našla štěstí s o 14 let mladším zpěvákem

Nejnovější články