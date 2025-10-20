Omámila ho buchtou! Slavná zpěvačka našla štěstí s o 14 let mladším zpěvákem
20. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Vzniklo nebývale hudební partnerství. A vypadá to, že oběma znamenitě vyhovuje.
Zpěvačku Báru Polákovou si možná znalci českých celebrit stále ještě spojují s hercem Pavlem Liškou. Jenže čas je k nezastavení a letí kupředu jak splašený: Člověku to ani nepřijde, ale Bára se s Liškou rozešla už před sedmi lety.
Krom přátelství je samozřejmě stále spojují i jejich dvě dcery, romantika už je ale dávno pryč. Žádného dalšího oficiálního partnera od té doby zpěvačka světu neukázala.
Už ale bylo načase. Bára se pochlubila, že našla štěstí se svým kolegou, o 14 let mladším zpěvákem Štěpánem Urbanem, jehož kariéra odstartovala před deseti lety účastí v SuperStar 2015.
„Na soustředění, úplně na konci, poslední den, jsme se Štěpou začali skládat. Byla to taková legrácka, že jsme nevěděli, že z toho vyjde opravdová písnička. Až jsme si někdy v lednu řekli, že už jich je tolik, že by bylo fajn to dotáhnout a vytvořit album,“ vyprávěla Bára v pořadu Showtime.
Jiskra přeskočila při pečení: „Třeba máme oba dva rádi tvarohové buchty. Potom takovou tu drobenkovou, s meruňkami, tu jsem Štěpovi upekla jako první,“ zamyslela se zpěvačka.
„A tím to bylo hotové,“ přiznal Štěpán.
„Myslím si, že postupem času, když člověk spolu tak ani nepracuje, ale pozná, že k sobě má blízko, tak jsme si začali tak rozumět, že spolu žijeme,“ dodal vzápětí.
„Je to tak, je to pravda. A jsme šťastní,“ usmála se Bára zamilovaně.
Tak ať to vydrží.