20. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

O manželovi ani slovo! Zuzana Belohorcová: "Já a moje děti budeme dál žít na Tenerife"
zdroj: Profimedia.cz
Mlžení pokračuje, indicie jsou ale čím dál tím jasnější.

Jak to spolu nakonec vlastně mají? Situace ohledně stavu manželství známé moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka stále není úplně jasná.

Zdroj magazínu eXtra přímo z Tenerife, kde pár bydlí, podával informace o manželské krizi a možném rozchodu už jako prakticky hotovou věc: „Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitní makléřku z jeho kanceláře.“

Následoval prodej jejich společné firmy i vily, v níž až doposud bydleli.

Sám Hájek jakoukoliv krizi popírá a tvrdí, že jak prodej firmy, tak sídla, je věc, která už trvá dlouhé měsíce a nemá proto žádnou souvislost s osobním životem.

Zuzana mezitím vysílá do světa poměrně nejednoznačné signály. Nejdřív reagovala srdíčkem na komentáře na Instagramu o tom, že jí bude "bez maniaka Hájka lépe", což by se klidně dalo pochopit jako neverbální potvrzení rozchodu.

Jenže pak zas vystavila další sérii fotek z bazénu, na nichž byl Hájek v pozadí vidět, což by naznačovalo, že pár spolu stále minimálně sdílí společnou domácnost.

Belohorcová nicméně alespoň prozatím opustila Tenerife. Dorazila do Prahy kvůli práci a poté má namířeno do USA.

„O víkendu se tady konal svatební veletrh Wedding World, který jsem moderovala. Já jsem se na to moc těšila, protože jsem se po dlouhé době chopila mikrofonu. Byla to třídenní jízda s Martinem Cihlářem z rádia Evropa 2 a bylo to fajn,“ popisovala pro Blesk.

Už se ale rovnou chystá vyrazit do amerického Miami. Nejedná se však prý o žádný útěk: „Ne, jedeme jenom na dovolenou, budeme tam 14 dní. Já a moje děti máme v plánu žít dál na Tenerife, kde chci pokračovat v realitním byznysu,“ uvedla.

O manželovi v nástinu budoucích plánů nepadlo ani slovo.

