Dávná kletba? Dům dvakrát vyhořel: Hvězda Ordinace volala kněze

15. 7. 2025 – 8:00 | Magazín | BS

Populární herečka pro jistotu nechala vysvětit obydlí.

Populární herečka Andrea Růžičková nenechává nic náhodě, ani když přijde na věci mezi nebem a zemí. A když vyšlo najevo, že její dům v minulosti dvakrát vyhořel, věřící herečka neváhala a volala kněze.

Rodinný život na venkově, mimo ruch a uspěchaný stres města, si ale nemůže vynachválit: „Troufám si říct, že nám to změnilo život jak rodině, tak i mně osobně, že jsem začala jinak vnímat svět. Potřebuji míň dav teď, celou tu dobu víc poznávám samu sebe. Tak nějak jako od začátku, protože tam jinak plyne čas a jste tam víc spojeni sám se sebou a s tou přírodou. Myslím, že to má samé pozitivní účinky a nebyl ani den, abych litovala,“ přiznala pro eXtra.cz.

„U nás na východním Slovensku je to tradice téměř každý rok, že se vysvěcuje dům, kde se vlastně semkne celá rodina a celá rodina se modlí za to, aby v tom domě byl pokoj, klid, abychom mohli vlastně žít v harmonii. A u těch nových domů se to dělá obzvlášť,“ popsala způsob, jakým víra vstupuje do jejího života.

Kamenný dům, který si s rodinou pořídila, stojí už nějakých 400 let – pochází totiž z 16. století. Vysvětit ho proto bylo důležité: „Co víme, tak dvakrát vyhořel. Zavolali jsme kněze z kostela Sýřského z Poděbrad, který jsme navštěvovali. Přišel, vysvětil nám to a ten pocit byl pak lepší. Takže teď, i když občas se tam někdy dějí nějaké zajímavé jevy, teď třeba s elektřinou, tak se nebojím,“ svěřila se.

Úplně neprůstřelnou ochranu si ale nezajistila a na rozmary přírody nestačí ani kněz: Před měsícem si postěžovala, že jí silná bouřka strhala tašky ze střechy a polámala stromy na zahradě. Ale co už, hlavně, že se nikomu nic nestalo.