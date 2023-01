USA evidují vzestup nové verze koronaviru, EU nabídla Číně vakcíny proti covidu

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) eviduje rychlý rozmach nového podtypu koronavirové varianty omikron, který podle expertů dokáže obcházet imunitu získanou očkováním nebo nákazou. Poznatky o něm jsou zatím omezené a podle CDC nic nenasvědčuje tomu, že by způsoboval vážnější onemocnění než jiné formy omikronu. USA nicméně podle dat listu The New York Times hlásí nejvíce hospitalizací s koronavirem za posledních deset měsíců.

Aktuálně se šířící forma viru SARS-CoV-2 je označována jako XBB 1 5 a je jednou z novějších verzí varianty omikron, která způsobila rekordní počty nákaz na začátku loňského roku. CDC uvádí, že v posledním týdnu minulého roku stála za 40,5 procenty infekcí napříč USA, což byl zhruba dvojnásobný podíl oproti situaci v předešlém sedmidenním úseku. Na severovýchodě země už v posledních dnech roku XBB 1 5 dominovala a expertka CDC Barbara Mahonová odhadovala, že její zastoupení poroste ve všech regionech. Subvarianty s označením XBB pozorují vědci už několik měsíců a dosavadní bádání ukazuje, že obsahují prvky, které zvyšují schopnost překonat imunitní reakci. „Je jasné, že XBB má atributy pro obcházení imunity,“ citovala televize NBC News epidemiologa z Torontské univerzity Isaacha Bogoche. „Prokázalo se to jak při laboratorních studiích, tak klinicky při sledování případů a hospitalizací,“ dodal. XBB 1 5 pak podle virologa Andrewa Pekosze z Univerzity Johnse Hopkinse od příbuzných podtypů odlišuje mutace, která jí umožňuje lépe se vázat na buňky. „Virus se potřebuje pevně připoutat na buňky, aby efektivněji pronikal dovnitř, a to by mohlo viru trochu pomoci s efektivitou infikování lidí,“ řekl televizi CNBC. Tyto faktory v kombinaci se svátečními společenskými aktivitami vyvolávají obavy ze zhoršení epidemie v USA. Zatímco počty hlášených infekcí v posledních dnech nerostou, výrazně se zvýšila míra pozitivity testů a počet pacientů v nemocnicích nakažených koronavirem stoupl na více než 44 000. Více jich země evidovala naposledy na začátku března. Podobné počty mrtvých jako při dřívějších epidemických vlnách se vzhledem k úrovni imunity v populaci nečekají. Mahonová podotkla, že v regionech s vyšším podílem XBB 1 5 hospitalizace nepřibývají rychleji než v jiných oblastech USA. „Nejsme v roce 2020,“ řekla. Američané by nicméně měli vývoj „brát vážně“ a podniknout kroky v zájmu ochrany zdraví, především si nechat podat vakcínu přizpůsobenou novějším formám koronaviru. Evropská komise nabídla Číně vakcíny proti covidu-19 Evropská komise v uplynulých dnech nabídla Číně vakcíny proti covidu-19. Darování vakcín by mohlo být součástí souboru opatření, který Evropská unie chystá v reakci na epidemiologickou situaci v Číně, píše deník Financial Times s odvoláním na své zdroje. Čína již dříve uvedla, že proočkování jejího obyvatelstva je dostatečně vysoké. Zpravodajství Čína tvrdí, že je na covid-19 dobře připravená, a rozdává cestovní poukazy Nabídku podle deníku Financial Times učinila před několika dny eurokomisařka Stella Kyriakidesová při jednání s čínskými představiteli. Unijní státy mají v současnosti očkovacích látek nadbytek, a chtějí proto zrevidovat smlouvy s výrobci. Na nabídku eurokomisařky Peking zatím nereagoval. Darování vakcín, které v současnosti členské země nepotřebují, je součástí připravované unijní odezvy na zhoršující se pandemickou situaci v Číně. O unijních opatřeních se má tento týden jednat v Bruselu. Některé země, například Itálie, Francie či Španělsko, již zavedly povinné testování pro cestující z Číny. Další státy takové opatření nechystají. Po rozvolnění většiny pandemických opatření v prosinci čelí Čína podle západního tisku silné vlně nákazy koronavirem. Peking ale tvrdí, že tyto zprávy jsou zveličené. Čínské úřady také oznamují jednotky mrtvých nakažených denně, zatímco podle odhadů západních organizací v zemi umírá v souvislosti s covidem-19 několik tisíc lidí denně. Čínské zastupitelství při EU v neděli uvedlo, že proočkování čínského obyvatelstva je dostatečně vysoké. To však zpochybňují experti na zdravotnictví, kteří poukazují na nízkou proočkovanost některých skupin, například seniorů nad 80 let. Odborník Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan tvrdí, že ochrana vakcínami není v čínské populaci dostatečná, a vyzval k dalšímu očkování proti covidu-19 v zemi. Čína v rámci pandemie covidu-19 spoléhá především na vakcíny a přípravky, které si sama vyrábí. Čínské vakcíny jsou podle deníku Financial Times méně účinné než ty západní výroby používající technologii mRNA. Mohlo by vás zajímat Čína tvrdí, že je na covid-19 dobře připravená, a rozdává cestovní poukazy

