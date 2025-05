Další skandál na pražské veterině: Zaměstnankyně si domů odnášela zvrácené trofeje

16. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Nechutné jednání má zřejmě psychiatrický podklad, klinika se zaměstnankyní okamžitě ukončila pracovní poměr.

Každý podnikatel či firma vítá téměř každou formu mediální pozornosti, protože i špatná reklama je reklama, v tomto případě je ale velmi pravděpodobné, že by si veterinární klinika VETINO Jaggy Praha zmínku v novinách velmi ráda odpustila.

Nedávno se totiž podnik probíral kvůli herečce Kateřině Brožové, která mu na hlídání svěřila svého pejska, když chtěla jet na dovolenou. A bylo to naposled, co svého devítiletého parťáka viděla naživu, protože klinika rhódského ridgebacka neuhlídala, pes utekl a srazil ho vlak.

„Nezasloužil si tak strašný a zoufalý konec, který způsobil někdo svou nezodpovědností na klinice Jaggy, kam jsem oba své pejsky svěřila s absolutní důvěrou i kvůli jejich zdravotním potížím na dobu svého pobytu v zahraničí. Je to neomluvitelné, zdrcující,“ psala Brožová, která se kliniku chystá i zažalovat.

A jako by to nestačilo, přišel právě nový, opravdu nechutný skandál: Ukázalo se, že jedna ze zaměstnankyň si domů odnášela čumáčky mrtvých psů. Uřezávala je z těl určených k transportu do kafilerie.

„Využila znalosti budovy a interních postupů k tomu, aby mohla provádět své nepochopitelné činy,“ řekl Blesku ředitel kliniky Vojtěch Novák.

„Záležitost jsme prošetřili, a okamžitě jsme se zaměstnankyní ukončili pracovní poměr,“ dodal.

Z právního hlediska se sice nejedná o trestný čin, je nicméně jasné, že žena nebude úplně v pořádku: „Navrhli jsme jí, aby vyhledala lékařskou pomoc, a přijali jsme taková opatření, aby se nic podobného nemohlo opakovat,“ dodal ředitel.

Podle oslovených psychologů by za jednáním mohla stát vzácná sexuální úchylka, s jistotou ji ale musí diagnostikovat až psychiatrické vyšetření.