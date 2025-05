Starostové si v sobotu vyberou nové vedení, post předsedy bude obhajovat Rakušan

16. 5. 2025 – 10:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Starostové a nezávislí (STAN) si v sobotu vyberou nové vedení, na celostátním sněmu v Praze bude funkci obhajovat předseda hnutí a vicepremiér Vít Rakušan.

Na prvního místopředsedu chce znovu kandidovat ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, záměr obhajovat místopředsednické funkce potvrdili i další nynější členové nejužšího vedení. Sněm se koná zhruba čtyři měsíce před sněmovními volbami, kromě volby vedení hnutí bude na programu i představení krajských lídrů kandidátek.

V dopoledním bloku na sněmu v pražském hotelu Clarion vystoupí hosté, zúčastnit by se měli premiér a předseda ODS Petr Fiala či místopředseda KDU-ČSL a náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius. Videozdravici bude mít předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Z řad STAN vystoupí jako host eurokomisař Jozef Síkela. Dopoledne by mělo hnutí také zvolit předsedu a místopředsedy. Odpoledne bude následovat volba předsednictva či debata o úpravě stanov.

Současné vedení vybral mimořádný sněm STAN před necelými třemi lety v Hradci Králové, poté co se kvůli rezignacím či náhlému úmrtí místopředsedy Věslava Michalika tehdejší tým prakticky rozpadl. V nejužším vedení pak zůstali Rakušan a nynější europoslanec Jan Farský. Jako první místopředseda je doplnil Vlček, řadovými místopředsedy jsou ještě poslanci Michaela Šebelová a Jan Lacina a člen zastupitelstva Plzeňského kraje Pavel Čížek.

Rakušan chce v sobotu post předsedy obhájit. ČTK dříve sdělil, že chce dál prosazovat stávající politiku Starostů, tedy liberální středové směřování strany se zřetelem k věcným, pragmatickým, udržitelným řešením a k potřebám lidí v regionech a na venkově. Ve čtvrtek novinářům řekl, že hnutí STAN chce na sněmu ukázat, že je připraveno na volby. "Chceme dobrou kampaň, která přinese spoustu pozitivních věcí, a tak se chceme také prezentovat," uvedl.

Zájemců o funkce v předsednictvu strany je podle Rakušana rozhodně více, než je v něm křesel. "Lze očekávat, že k obměně předsednictva určitě dojde," řekl. Na prvního místopředsedu bude znovu kandidovat Vlček. "Naše spolupráce byla výtečná, takže pokud by on dostal podporu, já budu určitě spokojen," dodal Rakušan.

Jako místopředsedové by rádi pokračovali i Šebelová, Lacina a Farský, který byl v roce 2017 lídrem STAN ve sněmovních volbách. Obhajovat funkci v širším vedení nebude ministr školství Mikuláš Bek. "Protože nekandiduji do Poslanecké sněmovny a myslím si, že členové předsednictva by měli být v Praze co nejvíce fyzicky přítomni," řekl ve středu novinářům. Pozice je podle něj vhodná především pro poslance.

STAN před čtyřmi lety v koalici s Piráty získal ve sněmovních volbách 15,6 procenta hlasů, jejich koalice skončila třetí za Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a ANO. Bezprostředně po volbách se koalice STAN a Pirátů dohodla na společné vládě se Spolu, kterou loni na podzim opustili Piráti. Ve Sněmovně mají díky kroužkování na kandidátkách Starostové 33 mandátů, Piráti disponují čtveřicí poslanců.