Dá se vůbec ještě věřit videozáznamům?

Deepfake technologie dokáže pomocí umělé inteligence a dostatečného množství podkladů (jako jsou například fotografie, videa a nahrávky jednotlivých osob) uměle vytvořit falešná videa, kde zaznamenané osoby mohou říkat prakticky cokoliv, co se autorům zamane. Především pro laiky pak mohou být podobná deepfake videa těžko rozeznatelná (nebo ověřitelná) od reálných záznamů.

V únoru byla v otázce této kontroverzní technologie překročena další hranice. Manoj Tiwari - předseda indické vládní strany Bharatiya Janata Party - využil jako vůbec první politik na světě technologii deepfake ve své oficiální předvolební kampani.

Marketingová společnost The Ideaz Factory pro Tiwariho vytvořila na základě jeho skutečného videa, kde oslovuje voliče, další verze, kde předseda BJP zdánlivě mluví autenticky jazyky a dialekty, které ale reálně neovládá.

To se v jazykově velmi různorodé Indii opravdu hodí, a politik tak může snáze získat přízeň jednotlivých jazykových skupin. V jedné z videomontáží tak Tiwari mluví například dialektem haryanvi, který pro něj namluvil najatý herec, a technologie pak na sebe naroubovala projev a předsedovu tvář.

