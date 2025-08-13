Culík i pro krátké vlasy? Ano! 7 nápadů, které promění svázané kadeře ve stylovou ozdobu
13. 8. 2025 – 10:00 | Magazín | Veronika Borská
Krátké vlasy rozhodně nejsou překážkou, pokud toužíte po culíku. I mikádo nebo prodloužený bob se dá proměnit v účes, který je elegantní, hravý a praktický zároveň. Potřebujete jen trochu fantazie, pár dobrých pomůcek a chuť experimentovat. Od uhlazeného minimalistického vzhledu až po nápadné doplňky a tady je sedm variant, které vás přesvědčí, že culík má místo i na hlavě ženy s krátkým střihem.
Nemáte chuť ani trpělivost čekat celé měsíce, než vám vlasy dorostou, nebo prostě víte, že dlouhá hříva není pro vás? Možná se cítíte sebevědoměji s kratším střihem, milujete jeho lehkost a snadnou údržbu, nebo vás baví jeho moderní a odvážný vzhled. Krátké či polodlouhé vlasy navíc neznamenají konec experimentování s účesy, naopak, otevírají dveře k hravým, rychlým a stylovým úpravám například culíkům.
1. Nízký culík – nadčasová klasika
Nejjednodušší a zároveň nejuniverzálnější volba. Vlasy stáhněte do nízkého culíku u šíje, aniž byste je zatěžovala tunami gelu. Stačí je uhladit kartáčem a zafixovat sprejem se střední fixací. Pro jemné vlasy je ideální rychlé vyfoukání s kulatým kartáčem, které dodá hladkost a lesk.
2. Culík se stuhami – detail, který změní vše
Jak dokazuje i Heart Evangelista, někdy je víc opravdu víc. Do uhlazeného culíku zaplaťte kožené stuhy nebo hedvábné mašle ladící s barvou vašich vlasů. Kratší prameny zajistěte vlásenkami a použijte pomádu se silnou fixací pro precizní vzhled.
3. Princeznovský poloculík
Návrat do začátku 2000s, ale v moderním kabátě. Polovinu vlasů sepněte a uhladťe pomocí vyživující masky (funguje i jako styling), konečky pak jemně vyrovnejte žehličkou pro obrácený efekt. Hodí se pro jemné vlasy i lehce zvlněné mikádo.
4. Falešný cop – bublinková varianta
Vytvořte nízký culík a rozdělte jej na několik částí. Každou zafixujte malou průhlednou gumičkou a prameny mezi gumičkami lehce načechrejte prsty. Díky tomu vznikne efekt "bubble ponytail“. U krátkých vlasů působí hravě a dodá účesu objem.
5. Minimalistický „clean girl“ culík
Tento trend je na výsluní a jeho kouzlo je v jednoduchosti. Vlasy dokonale vyrovnejte, stáhněte do středně vysokého culíku a uhladťe kartáčem s přírodními štětinami. Na závěr použijte fixační sprej a uhlazující sérum, které zamezí poletování pramenů.
6. Cop se šálou – bohémský nádech
Nemáte chuť na precizní styling? Využijte šátek! Vlasy upravte do volného culíku, přivažte k němu hedvábný nebo bavlněný šátek a nechte ho volně splývat. Ideální pro mírně krepaté nebo čerstvě umyté vlasy, kterým chcete dodat texturu a barvu.
7. Hollywoodský objem
Florence Pugh ukazuje, jak na sofistikovaný culík s nádechem glam stylu. Vytvořte hlubokou boční pěšinku, u kořínků přidejte objem (například tupírováním) a délky vytvarujte do jemných vln. Výsledek je elegantní, ale ne strohý.
Tip od stylistů:
Podle stylistu z InStyle je u krátkých culíků klíčová práce s texturou. Hrajte si s objemem, doplňky i linií pěšinky, ať už je středová pro minimalistický vzhled, nebo boční pro větší dramatičnost. A hlavně, culík nemusí být jen praktickým účesem. Může být vaší módní podpisovou tečkou, která dodá outfitu osobitost.