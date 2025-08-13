Tyhle ceny vám v Albertu vám tentokrát můžou utéct
13. 8. 2025 – 9:48 | Zprávy | Anna Pecena
Šťavnaté slevy, které vás donutí přemýšlet o tom, co všechno můžete pořídit a zase odejít s prázdnou peněženkou, následující výlet do světa akčních cen z Albert letáku platného od 6. 8. do 19. 8. 2025 vás zcela pohltí.
Zmrzlina a ledová jednoduchost za babku
Představte si, že si budete moci dopřát obří vanilkovou radost za méně než stovku – Carte D’Or zmrzlina 1000 ml nyní stojí pouhých 89,90 Kč, což je brutální sleva 54 % . A když k tomu přihodíte YoPro Protein Pudding 180 g za 29,90 Kč (sleva 39 %), rázem je výběr pochutin daleko sladší.
Omáčky, prosecco a salám za nálož peněz méně
Chcete zazářit jak na párty, tak u večeře? Hellmann's tatarská omáčka / majonéza 625 ml vás vyjde na 59,90 Kč (sleva 50 %) – přímý zásah do vaší kuchyňské zásoby. Pro milovníky bublin je tu Mionetto Prosecco DOC Treviso 750 ml za 164 Kč a stylový Aperol 70 cl za 269 Kč (sleva 33 %) – víkendové koktejly nemusí drtit váš rozpočet. A k tomu přidejte Kostelecké Uzeniny Premium Křemešník 180 g za 79,90 Kč (sleva 38 %) – slaný zážitek garantován.
Jiné radosti
Albert ale nezůstává jen u mražených radostí a drinků. Ve skladu se třpytí Ariel prací gel (100 dávek) za 489 Kč, což představuje fantastickou slevu 46 % – vaše oblečení si zaslouží šmrnc i cena si zaslouží potlesk. A do grilovačky? Vepřové klobásky na gril 100 g seženete už za 19,90 Kč (sleva 23 %), a nechybí ani Goudovky 450 g za 99,90 Kč (sleva 37 %) – srpnový grilovací večer s argumentem „to bylo fakt levné“.
Sladká past pro mlsné jazýčky
Kromě slev, které lákají především kalkulačku ve vaší hlavě, má Albert i trumfy na poli radosti pro chuťové buňky. Regály se prohýbají pod tíhou dezertů, sušenek a čokolád, které si teď můžete dovolit bez výčitek. Ať už sáhnete po luxusní tabulce z hořké, mléčné nebo bílé čokolády, nebo si dopřejete rodinné balení sušenek na víkend, v srpnovém letáku se najde pokušení pro každého.
Nákup jako malý adrenalin
Procházka po prodejně během slevové vlny má atmosféru sportovního zápolení – rychlejší bere nejlepší kusy. U regálů se setkáte s dalšími „lovci“ akčních bomb, kteří si dobře hlídají, aby jim žádná neunikla. Je to trochu hon, trochu zábava a trochu příprava na zimu, kdy zásoby z těchto výhodných nákupů přijdou více než vhod. A přesně o to v Albertu jde – nabídnout kombinaci cenového šoku a nákupní euforie.
Tohle není výplod fantazie – všechny ceny pocházejí z oficiálního letáku Albert Supermarket katalog Brand platného od 6. 8. do 19. 8. 2025. Ať už máte chuť ochutnat, popíjet nebo prostě ušetřit, teď máte jasno – kdo zvládne naplánovat nákup během této slevové exploze, odchází s košíkem plným výhod!