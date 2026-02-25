ČR pokračuje v podpoře Ukrajiny, i když je to způsob chytrá horákyně, řekl Petr Pavel
25. 2. 2026 – 6:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká republika pokračuje v podpoře Ukrajiny, i když je to takový způsob chytrá horákyně.
Na debatě se studenty a akademiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy to dnes řekl prezident Petr Pavel. Je rád, že se podařilo přesvědčit nejen premiéra Andreje Babiše (ANO), ale i ministry, že má muniční iniciativa pokračovat. Připomněl, že iniciativa pokračuje bez české finanční účasti.
Česká muniční iniciativa se zaměřuje na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku války v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Iniciativu nakonec převzala i současná vláda ANO, SPD a Motoristů, setrvala ale jen u koordinační role, peníze do ní nedává.
"My k tomu dáváme to know-how, to vozidlo, které to tam všechno dopraví, což samo o sobě je mimořádně důležitá věc. Jak Ukrajina, tak spojenci si toho velice cení," řekl Pavel. Symbolický příspěvek by podle něj Česko nezabil.
"Podobně je to s garancí půjčky. My se k tomu postavíme tak, že půjčku nezablokujeme, ale nechceme za ni ručit," řekl Pavel. Ručení by se podle něj Česka týkalo jen tehdy, pokud by Rusko nevyrovnalo válečné škody, ať už z vlastní vůle nebo ze zmražených aktiv. Jde podle něj jen o potenciální garanci.
Česko by podle něj mohlo projevit více solidarity. "Pokud už to nechceme prezentovat jako solidaritu, tak bychom to mohli prezentovat alespoň jako náš byznys zájem, protože bychom to mohli vidět jako investici do naší účasti na budoucí rekonstrukci Ukrajiny," řekl Pavel.
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč) tak či onak, řekla dnes v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku schválilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.
Pavel se obává toho, že Česko je nyní na půl cesty mezi Evropou a Slovenskem a Maďarskem. "Bude záležet hodně na nás, jestli si vybereme pozici někde na okraji a těch, kteří neustále dělají problémy, anebo jestli si vybereme cestu konstruktivnější," řekl Pavel. Prezident nemá nic proti kritice EU nebo NATO, pokud bude konstruktivní a pokud bude zároveň doprovázená snahou předložit jiný návrh, který by mohl situaci řešit, a snahou získat pro něj spojence.