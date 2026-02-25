Dnes je středa 25. února 2026., Svátek má Liliana
25. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Skrývala, ale už to nešlo. Slavná držitelka Českého lva oznámila radostnou novinu
zdroj: Profimedia.cz
Oblíbená herečka si od natáčení dá nejspíš na moment pauzu, chystá se totiž daleko větší role.

Oblíbená herečka Eliška Křenková se připravuje na roli, kterou jí tentokrát neudělil žádný producent, režisér nebo castingový agent. Stojí za ní sám život: Eliška se totiž stane maminkou.

Těhotenství dlouho a úspěšně tajila, nejspíš proto, že nestála o žádnou zvýšenou pozornost, jenže už je v situaci, kdy už bříško dost dobře neschová a překvapení pro veřejnost bylo na světě.

Svůj požehnaný stav nakonec Eliška předvedla stylově: Při rozhovoru s módním časopisem Harper's BAZAAR natočila i video, kde nenápadně ukazuje právě bříško.

S ním až dodnes mimochodem stále natáčela: Kostým řeholnice z historické minisérie o Anežce České, kde Eliška hraje, se totiž k nenápadnému ukrytí těhotenství mimořádně hodil.

„Eliška Křenková exkluzivně v novém březnovém čísle Harper’s Bazaar mluví o svém největším tajemství, které si hýčkala pod kostýmem řeholnice,“ píše se na Instagramu.

Pod zprávou se hned seřadil seznam gratulantů v komentářích, mezi nimi i řada známých tváří.

