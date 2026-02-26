ČR musí být urputná v boji za změnu emisních povolenek, uvedl Havlíček v Bruselu
26. 2. 2026 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český ministr průmyslu Karel Havlíček považuje za dobrou zprávu, že čím dál více zemí začíná ohledně změny systému emisních povolenek hovořit poměrně racionálně a český postoj se postupně šíří.
Špatnou zprávou podle něj nicméně je, že stále většina států systém emisních povolenek měnit nechce. Havlíček to uvedl v Bruselu před dnešním jednáním unijních ministrů průmyslu. Česko podle něj musí být vytrvalé, téma proto bude opět nastolovat i během dnešních schůzek.
"Situace je neudržitelná a energeticky náročný průmysl nejenom v Česku, ale v celé Evropě začíná mít opravdu vážné problémy. Je nezbytně nutné to řešit," uvedl Havlíček. Dodal, že již na ranním setkání, které svolal polský ministr ohledně situace právě v energeticky náročném průmyslu, předložil šestibodový scénář, jak se ke změně systému emisních povolenek postavit.
"Dobrá zpráva je, že čím dál tím více zemí začíná hovořit poměrně racionálně, a jsem rád, že se nám daří najít společnou řeč například s Německem, s Itálií a s Francií," prohlásil Havlíček. I tyto státy jsou ale ve svých opatřeních stále opatrné a podle českého ministra si uvědomují, že "mléko je rozlité". "Jinými slovy, že emisní povolenky jsou v rukou spekulantů, kteří na ně tlačí a naprosto logicky jim sdělují, že by to pro ně znamenalo velké ztráty," dodal.
Fakt, že většina zemí stále nechce systém emisních povolenek měnit, ale podle Havlíčka neznamená, že se to časem nepodaří. "My musíme být urputní. Nesmíme to vzdát. Pro nás je cena emisní povolenky naprosto klíčová věc," dodal s tím, že pokud chce Evropa udržet svou konkurenceschopnost, musí se současný systém změnit.
I premiér Andrej Babiš považuje za hlavní úkol své vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Babiš ve svém prohlášení před několika dny označil systém povolenek za absolutní katastrofu, na které Česko dosud tratilo téměř 160 miliard korun. Českou pozici žádající změnu systému emisních povolenek ETS1 podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko.
Babiš svůj požadavek zmínil i v dopise, který napsal unijním lídrům před neformálním únorovým summitem EU. Kritizoval v něm právě vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádal odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
Ministr Havlíček je na návštěvě Bruselu již od středy, setkal se mimo jiné s eurokomisařem pro obchod Marošem Šefčovičem. Spolu debatovali zejména o současné situaci ohledně amerických cel. Český ministr se chystá za tři týdny na návštěvu Spojených států, kde bude jednat se svými protějšky. Dnes má Havlíček v plánu množství bilaterálních schůzek se zástupci Francie, Švédska, Rumunska, Rakouska či Itálie.
Jedním z hojně diskutovaných témat v EU je nyní koncept upřednostnění evropských výrobků, nazývaný "buy european". Evropská komise měla původně své návrhy představit již na konci ledna, následně se spekulovalo o tomto týdnu, vzhledem k množství nejasností i výhrad některých zemí by se tak mohlo stát až příští týden, na jednání komise 4. března. Plán přednosti pro výrobce z EU ve veřejných zakázkách prosazuje zejména francouzský prezident Emmanuel Macron; český premiér Andrej Babiš po jednání v Paříži v půlce února uvedl, že nápad podporuje.
"Jak široce, či úzce definovat koncept upřednostnění evropských výrobků ve veřejných zakázkách v klíčových odvětvích je jablkem sváru mezi členskými státy," napsal nedávno server Politico. Zatímco Francie zastává protekcionističtější postoj, Německo, Itálie a severské země volají po větší otevřenosti.
Česko je podle ministra Havlíčka jednou z nejotevřenějších ekonomik, a to je potřeba zohlednit. "Jsme rádi, pokud bude kladen větší důraz na produkty, které pocházejí z Evropy. Ocení to nepochybně menší a střední firmy," uvedl dnes český ministr. "Stejně tak si musíme uvědomit, že jsme i silně průmyslově orientovanou zemí vázanou na celou řadu importů ze třetích zemí. To znamená, že nemůžeme, jak se říká, vylít s vaničkou i dítě," dodal. Česko tedy jednoznačně podporuje evropské produkty, nicméně je třeba myslet i na to, aby se například omezením dovozů naopak nezvýšily ceny produktů v Evropě a České republice.