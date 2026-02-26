Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
26. 2. 2026 – 12:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kvíz: Znáte skutečný význam těchto jmen? Možná mezi nimi najdete i to své
zdroj: Freepik
Zní vám některá jména vznešeně, jiná jemně a další silně? Intuice často napovídá, ale realita bývá překvapivější. Některá jména, která dnes působí moderně, mají kořeny ve starověku. Jiná v sobě nesou symbol přírody, víry nebo společenského postavení. A některá znamenají něco úplně jiného, než byste čekali. Pobavte se a zjistěte, co se za nimi skutečně skrývá.

Jména nejsou jen módní vlna ani zvuk, který se dobře vyslovuje. Vznikala v konkrétním kulturním prostředí a jejich původní význam často odrážel přání rodičů, náboženské přesvědčení nebo charakterovou vlastnost, kterou si lidé přáli svým dětem vtisknout.

Možná vás překvapí, kolik z nich vychází z řečtiny, latiny nebo hebrejštiny. Některá označovala sílu a odvahu, jiná oddanost, pracovitost nebo světlo. A jsou i taková, která původně nebyla jménem v dnešním slova smyslu, ale titulem či označením postavení.

Zajímavé je, že populární výklady se někdy od skutečné etymologie liší. To, co zní logicky, nemusí být správně. Právě proto je zábavné otestovat si, zda dokážete rozpoznat pravý význam a jazykový původ.

Možná mezi otázkami objevíte i své vlastní jméno – a třeba zjistíte, že jeho význam je hlubší, než jste si kdy mysleli. Tak co, kolik správných odpovědí jste získali?

