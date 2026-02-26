Investiční svatý grál: sběratelé šílí po stoleté whisky ze Skotska
26. 2. 2026 – 12:13 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jedna nenápadná událost v roce 1926, jeden zapomenutý sud a sto let čekání. Z obyčejného zápisu v palírenské knize se stal příběh nejdražší whisky světa, která dnes láme aukční rekordy a mění destilát v investiční legendu.
Představte si, že držíte v ruce sklenku whisky. Obyčejný jantarový destilát, který voní po dřevě, sušeném ovoci a čase. Teď si představte, že ta jediná sklenka má hodnotu menšího bytu v centru Prahy. Přesně takový je příběh The Macallan 1926 – whisky, která se z tichého sudu ve skotském skladu proměnila v nejdražší láhev vína či destilátu, jaká kdy byla prodána v aukci.
Všechno začalo 25. února 1926, kdy byl v palírně The Macallan naplněn sud číslo 263. Žádné fanfáry, žádná velká očekávání. Prostě další pracovní den. Sud byl uložen do skladu a svět šel dál. Jenže právě tento sud měl přežít hospodářskou krizi, druhou světovou válku, omezení výroby, výprodeje zásob i neúprosný andělský podíl, který každoročně ukusuje část alkoholu z každého sudu.
Za jeho vznikem stála Janet Isabella Harbinson, přezdívaná Nettie – dcera Rodericka Kempa, muže, který dostal Macallan do světa. Nettie nebyla jen majitelkou podniku, ale také ženou, která po smrti manžela převzala odpovědnost za firmu i místní komunitu. Investovala opatrně, ale chytře, hledala nové exportní příležitosti a starala se o zaměstnance včetně válečných vdov. Netušila, že jedním rozhodnutím v roce 1926 nevědomky odstartovala největší legendu světa whisky.
Šedesát let ležel sud číslo 263 téměř zapomenutý. Když byl v 80. letech znovuobjeven při hledání starých zásob, působilo to jako archeologický nález. Obsah obstál před degustační komisí a v roce 1986 bylo na vrcholu zrání naplněno pouhých čtyřicet lahví. Víc nezbylo. Čas si vybral svou daň.
Whisky, která dobyla aukční síně
Tady se zrodila legenda. Namísto běžného prodeje padlo rozhodnutí udělat z těchto lahví něco víc než jen alkohol v krásném skle. Dvanáct kusů dostalo etikety od Sira Petera Blakea, dalších dvanáct od italského malíře Valeria Adamiho a jedna lahev byla ručně pomalována Michaelem Dillonem. Vzniklo propojení umění a whisky, které nemělo obdoby.
Výsledek? Aukční šílenství. Mezi lety 2018 a 2019 padly rekordy hned třikrát. V roce 2019 se jedna lahev prodala za 1,5 milionu liber. A v roce 2023 dosáhla lahev s etiketou Valeria Adamiho v londýnské Sotheby’s částky 2,18 milionu liber. To z ní udělalo nejdražší lahev vína či destilátu na světě. Odhady dalších prodejů se pohybují mezi 750 tisíci a 1,2 milionu liber. Jeden jediný 25ml panák by tak mohl mít hodnotu 25 až 40 tisíc liber.
Paradoxem je, že tato whisky téměř nikdo neochutnal. Z původních čtyřiceti lahví byla podle dostupných informací pouze jedna prokazatelně otevřena a vypita. Jedna byla pravděpodobně zničena při japonském zemětřesení v roce 2011, další je nezvěstná. Jedna z lahví Adami dokonce prošla speciálním rekondicionováním v palírně a stala se referenčním vzorkem pro ověřování pravosti ostatních kusů.
Více než jen alkohol
Příběh The Macallan 1926 ale není jen o penězích. Je o trpělivosti, o odvaze nechat věci zrát a o schopnosti rozpoznat výjimečný okamžik. Nettie Harbinson chtěla jen dělat správná rozhodnutí pro svou rodinu a komunitu. O desítky let později se její sud stal symbolem absolutní rarity.
Stejně důležitý byl tým, který dokázal z výjimečné whisky vytvořit kulturní fenomén. Spojení omezeného množství, špičkové kvality a umělecké spolupráce proměnilo destilát v investiční ikonu. Z obyčejného sudu ve skladu se stal svatý grál sběratelů.
Sto let po naplnění sudu číslo 263 je The Macallan 1926 připomínkou, že někdy stačí jediné rozhodnutí, trocha odvahy a hodně času. Z tichého skladu ve Skotsku tak vzešla legenda, která dnes láme rekordy a dokazuje, že i kapka whisky může mít cenu zlata.