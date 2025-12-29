Co si obléct na Silvestra podle hvězd? Vyhněte se černé, pokud nejste Berani
29. 12. 2025 – 12:00 | Magazín | Natálie Kozak
Traduje se, že jak vstoupíte do nového roku, tak v něm budete pokračovat. Výběr oblečení podle zvěrokruhu se stává hitem, který pomáhá posílit sebevědomí i finanční stabilitu. Kdo by měl vsadit na provokativní červenou a pro koho je letos ideální bílá barva čistoty a klidu? Máme pro vás kompletní manuál stylu pro všechna znamení.
Svátek se nezadržitelně blíží a s ním i otázka, která může ovlivnit vaši budoucnost více, než si myslíte. Říká se: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Stále více lidí proto volí sváteční outfit nejen podle módy, ale i podle hvězd. Správná barva a doplňky totiž dokážou aktivovat energii, kterou v roce 2026 potřebujete nejvíce. Jak podpořit své silné stránky a přilákat štěstí pomocí šatníku?
Beran: Síla v profesionalitě
Vaše životní energie v roce 2026 směřuje ke kariéře a reputaci. Čeká vás posilování pozic i navazování kontaktů s vlivnými lidmi. Při výběru novoročního outfitu proto sáhněte po formálnějším stylu a tmavších odstínech. Červená nebo černá barva nejlépe podpoří vaši ambiciózní povahu. Pokud jde o účes, vsaďte na hladké linie – vyhněte se kudrlinám a jakékoliv přehnané zdobnosti ve vlasech.
Býk: Luxus bez kompromisů
V nadcházejícím roce se budete chtít prosadit jako špičkoví profesionálové. Váš vzhled musí tuto ambici odrážet. Nešetřete na sobě a vsaďte na kvalitu. Kupujte známé značky, ale pozor na padělky – energie „fake“ věcí by vám neprospěla. Váš outfit by měl mluvit sám za sebe, ideálně v béžové nebo fialové barvě. Luxusní dojem završte drahou kabelkou či šperkem s citrínem.
Blíženci: Odvaha v rudé
Rok 2026 vás naučí klidu a kontrole nad emocemi. Nebojte se pro tuto magickou noc zvolit všechny odstíny červené, od syté až po elegantní růžovou. Překvapivě se nemusíte vyhýbat ani černé, která podtrhne vaši nově nalezenou stabilitu. Své sebevědomí podpořte šperky s rubíny nebo gagatem (černým jantarem), které vám pomohou zbavit se stresu.
Rak: Šarm diplomata
Čeká vás průlomový rok v oblasti spolupráce a partnerství. Budete okouzlovat okolí svým diplomatickým talentem. Váš silvestrovský outfit by měl být jedinečný, nejlépe ušitý přímo na míru. Nemusí jít jen o šaty, ale i o doplňky – vsaďte na designový náramek nebo náhrdelník, který podtrhne vaši jemnou, ale přesto silnou osobnost.
Lev: Královská zelená
Rok 2026 bude zlomovým bodem pro vaše postavení v týmu a profesi. Vašimi tématy jsou důvěra a loajalita. Zapomeňte na chvíli na typickou zlatou a vsaďte na elegantní zelené šaty. Zelená barva ve spojení se zeleným jaspisem jako talismanem zajistí, že si upevníte své výsadní postavení. Důležité je, aby šaty byly nové a bezchybné – nedbalost by se v tomto roce mohla obrátit proti vám.
Panna: Sebevědomí v oranžové
V novém roce se budete učit sebelásce a odpočinku. Vaše sebevědomí poroste, což byste měli vyjádřit stylem „bohatého a úspěšného člověka“. Barvami úspěchu jsou pro vás vínová nebo oranžová. Vyhněte se imitacím drahých kovů a vsaďte na pravý jantar či citrín. Pokud si nejste jisti, nebojte se konzultovat svůj výsledný vzhled se stylistou – ucelenost je pro vás klíčová.
Váhy: Harmonie v bílé
Toužíte po rodinné pohodě a míru se světem. Na Silvestra se tentokrát striktně vyhněte černé barvě. Místo ní zvolte čistou bílou, případně karmínové nebo smaragdové detaily. Oslava by měla být zábavná, ale s mírou – ve vašem případě může i nadmíra alkoholu nepříznivě ovlivnit energii celého roku. Jako talismany vám poslouží horský křišťál nebo modrý achát.
Štír: Komunikace ve světlých tónech
Rok 2026 vás naučí otevřeně mluvit o problémech a navazovat nové kontakty. Aby se vám v sociální sféře dařilo, zvolte pro sváteční noc světlé barvy – světle modrou a všechny odstíny bílé. Tato čistota odhalí vaše nejlepší rysy. Energii komunikace a jasného uvažování podpořte šperkem z horského křišťálu.
Střelec: Finanční stabilita v pastelech
Vaším hlavním úkolem pro rok 2026 je finanční vedení a zodpovědnost za rodinný rozpočet. Energii peněz k sobě přitáhnete pomocí klasických střihů v pastelových odstínech. Luxusní nádech dodají diamanty nebo růženín. Nezapomeňte u novoročního stolu obdarovat své blízké drobností, kterou každý z nich skutečně potřebuje – tento akt štědrosti se vám mnohonásobně vrátí.
Kozoroh: Nová kapitola v červené
Pro Kozorohy se otevírá zcela nová životní etapa plná kreativity. Je čas na experimenty! Kupte si nový, neobvyklý outfit a nebojte se zvýraznit svůj sex-appeal výraznou červenou barvou. Neobvyklý styl umocní váš novoroční elán. Do šperků si nezapomeňte zasadit jaspis, který bude vaším ochranným kamenem pro dny budoucí.
Vodnář: Duchovní tajemství ve fialové
V nadcházejícím roce se ponoříte do vlastního vnitra a tvůrčích fantazií. Vaše síla spočívá v myšlenkách, nikoliv v hazardu. Pro silvestrovskou noc jsou pro vás ideální světle fialové odstíny v kombinaci s červenou. Jako šperk zvolte perly, akvamarín nebo motiv hada. Vyhněte se alkoholu, abyste si zachovali čisté napojení na svou intuici.
Ryby: Svoboda v modrém třpytu
Rok 2026 pro vás znamená dobrodružství a konec stydlivosti. Buďte proaktivní a jedineční. Váš outfit by měl zářit – ideální volbou je třpytivý modrý odstín. Ryby mohou letos překvapit kombinací zdánlivě neslučitelných kousků. Jako talisman si pořiďte ametyst ve světlém odstínu, který podpoří vaši odvahu jít vlastní cestou.