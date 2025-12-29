Odmítla mu darovat játra, on ji zažaloval a rozvedl se
29. 12. 2025
Rodinná tragédie spojená s vážnou nemocí se v Jižní Koreji změnila v soudní spor, který rozdělil veřejnost. Příběh manželů, transplantace jater a následného rozvodu otevřel citlivou debatu o hranicích oběti, morální odpovědnosti a právu rozhodovat o vlastním těle.
Muž v Jižní Koreji se obrátil na soud a následně se rozvedl se svou manželkou poté, co odmítla darovat orgán, který mu mohl zachránit život. Případ se postupně proměnil z ryze rodinné tragédie v celospolečenské téma, které otevřelo otázky hranic manželských povinností, morálního nátlaku a práva rozhodovat o vlastním těle.
Manželé byli oba na začátku třicítky, v manželství spolu žili tři roky a vychovávali dvě malé dcery. Jejich život byl do té doby považován za běžný a stabilní, bez výraznějších konfliktů. Zlom přišel v okamžiku, kdy byl muž diagnostikován vzácným autoimunitním onemocněním jater, primární biliární cirhózou. Lékaři mu sdělili, že bez transplantace má před sebou zhruba rok života. Závažnost diagnózy zasáhla celou rodinu a okamžitě změnila její fungování.
Po zařazení na transplantační listinu se muž mohl spolehnout na silnou podporu rodičů, kteří kvůli vysokým nákladům na léčbu prodali svůj dům. Manželka mezitím převzala roli hlavní pečovatelky, trávila s ním dlouhé hodiny v nemocnici a starala se zároveň o chod domácnosti i malé děti. Navenek působila rodina soudržně a lékaři i okolí ji často dávali za příklad obětavosti.
Zásadní obrat nastal ve chvíli, kdy lékařská vyšetření ukázala, že právě manželka je z medicínského hlediska ideální dárkyní. Její HLA kompatibilita přesahovala 95 procent a transplantace z živého dárce by výrazně zvýšila šance na přežití. Naděje, že řešení je nadosah, však rychle vystřídalo napětí. Když muž požádal manželku, aby zákrok podstoupila, odmítla a jako důvod uvedla silný strach z jehel a ostrých předmětů. Tato informace šokovala nejen jeho, ale i širší rodinu.
Reakce byla prudká a emocionálně vypjatá. Muž začal její dosavadní péči zlehčovat a obviňoval ji, že ve skutečnosti jen čeká na jeho smrt. Do konfliktu se zapojili i jeho rodiče, kteří na ni vyvíjeli intenzivní tlak a kladli jí morální otázky, zda je schopna nechat manžela a otce dětí zemřít, když má možnost ho zachránit. Atmosféra v rodině se postupně změnila v otevřené nepřátelství, v němž ustupovala empatie i vzájemná důvěra.
Nakonec se pro muže podařilo najít dárce s mozkovou smrtí a transplantace jater proběhla úspěšně. Zdravotní krize tím byla zažehnána, psychické a vztahové škody však zůstaly. Po zotavení se muž začal k celé situaci vracet a rozhodl se prověřit manželčina tvrzení o jejím strachu. Zjistil, že v minulosti bez komplikací absolvovala operaci slepého střeva i opakované odběry krve, což v něm posílilo pocit, že mu lhala.
Přiznání a soudní spor
Při následné konfrontaci manželka přiznala, že původní vysvětlení nebylo pravdivé. Skutečným důvodem odmítnutí byla hluboká obava z možných komplikací operace a strach, že by v případě nejhoršího scénáře mohly jejich dvě dcery přijít o matku. Uvedla, že vnímala obrovský tlak ze všech stran a že její rozhodnutí nebylo projevem lhostejnosti, ale instinktivní snahou ochránit děti.
Toto přiznání však konflikt neuklidnilo. Muž, stále poznamenaný vlastní zkušeností s blízkostí smrti, podal žalobu, v níž manželku obvinil z porušení manželských povinností a úmyslného opuštění v kritické životní situaci. Případ se rychle dostal do médií a vyvolal v Jižní Koreji vášnivou debatu. Veřejnost se rozdělila na ty, kteří považovali odmítnutí darování orgánu za morální selhání, a na ty, kteří hájili právo ženy rozhodovat o vlastním těle.
Soud se nakonec postavil na stranu manželky. Ve svém rozhodnutí zdůraznil, že darování orgánů je výhradně otázkou osobní tělesné autonomie a nelze ho považovat za povinnost, a to ani v rámci manželství. Přihlédl také k manželovu chování, zejména k nátlaku a slovním útokům, které podle soudu zásadně narušily důvěru a vztah mezi partnery. Právě toto chování označil soud za jeden z hlavních faktorů rozpadu manželství. Odmítnutí transplantace navíc vyhodnotil jako rozumnou obavu o blaho nezletilých dětí.
Rozvod a dohoda
Po skončení soudního sporu se manželé dohodli na rozvodu. Manželka získala do péče obě děti, čímž převzala plnou odpovědnost za jejich výchovu a každodenní život. Přesto se rozhodla i nadále finančně přispívat na zdravotní rekonvalescenci svého bývalého manžela, což soud i média označily za gesto snahy zachovat alespoň základní lidskou solidaritu.
Celý případ se stal symbolem složitého střetu mezi rodinnou loajalitou, morálním očekáváním společnosti a právem jednotlivce rozhodovat o vlastním těle bez nátlaku. Zároveň ukázal, jak rychle se může osobní tragédie proměnit ve veřejnou kauzu, v níž neexistují jednoduché odpovědi ani jednoznační viníci.