Členové Greenpeace přikryli Sunakův dům černým plátnem kvůli těžbě fosilních paliv

„Lezci jsou na střeše vily Rishiho Sunaka a pokrývají ji 200 metry látky černé jako ropa, aby podtrhli nebezpečné důsledky nového těžebního šílenství,“ uvedla britská odbočka Greenpeace. Do příspěvku zahrnula fotografii, na níž jsou před zahaleným domem vyfoceni dva aktivisté držící transparent s nápisem: „Zisky z ropy nebo naše budoucnost?“

BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU