Další destrukční akce ekologických výtržníků: Tentokrát to schytala figurína Karla III.

Karel III. je proslulý svým zájmem o ekologické otázky. Před nástupem na trůn se loni zúčastnil klimatické konference COP26 v Glasgow, kde v zahajovacím projevu vyzval k ráznějšímu přístupu ke klimatickým změnám. Skrze videopřenos promluvila na konferenci také tehdejší královna Alžběta II.

Na videu zveřejněném na sociálních sítích překonají tak zvaní aktivisté zábranu, postaví se vedle figurín královské rodiny, načež té znázorňující Karla III. rozplácnou na tvář dva dorty. „Po času slov nadešel čas činů,“ zopakuje jeden z výtržníků citát z projevu, který pronesla na konferenci v Glasgow královna.

BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING



Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB