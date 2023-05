Zisk Shellu překonal očekávání, dosáhl téměř 10 miliard dolarů

Britský ropný a plynárenský gigant Shell dosáhl v prvním letošním kvartálu upraveného čistého zisku 9,65 miliardy dolarů (přes 200 miliard korun). Překonal tak očekávání analytiků, kteří jej v průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali na 8,6 miliardy dolarů.

Výsledky jsou optimističtější než ve stejném období v minulém roce, ale horší než v jeho posledním kvartálu. V prvních třech měsících minulý rok dosáhla společnost upraveného čistého zisku ve výši 9,1 miliardy dolarů, v posledním čtvrtletí 9,8 miliardy dolarů.

Loňský rok byl pro společnost rekordní, svůj upravený čistý zisk téměř zdvojnásobila na 39,9 miliardy dolarů. Profitovala z rostoucích cen energií, které vyhnala vzhůru válka na Ukrajině, připomíná BBC.

Důvodem poklesu letošního čtvrtletního zisku je propad cen energií. Cena ropy klesla z maxima 128 na 80 dolarů za barel. Zisk plynárenských aktiv Shellu se podle agentury Reuters kvůli zlevněnému plynu snížil o 18 procent na 4,9 miliardy dolarů.

Firma rovněž oznámila zpětný odkup svých akcií ve výši čtyř miliard dolarů v příštích třech měsících.

Výsledky zveřejnila i BP

Konkurenční společnosti BP klesl v prvním letošním čtvrtletí upravený čistý zisk z loňských 6,2 miliardy dolarů na pět miliard. Také pro BP byl loňský rok rekordní. Společnost vydělala celkem 28 miliard dolarů, čímž zdvojnásobila výši zisku z roku předchozího.

Rekordní zisky britských energetických firem vedly po kritice za vydělávání „krvavých peněz“ k zavedení 25procentní daně z neočekávaného zisku. Ta se však vztahuje pouze na operace ve Velké Británii a většina zisků Shell a BP pochází z jiných států.

BP uvedla, že ještě před zveřejněním výsledků za druhé letošní čtvrtletí zpětně odkoupí své akcie za 1,75 miliardy dolarů.

Klimatické závazky

Energetické společnosti stále dosahují vysokých zisků, kritiku však sklízejí i za nedostatečné úsilí v klimatických opatřeních.

BP se zavázala snížit emise uhlíku do konce desetiletí o 35 až 40 procent a do roku 2050 dosáhnout čisté nuly. Letos v únoru však tento cíl upravila na 20 až 30 procent do konce tohoto desetiletí.

Naopak nové investice do fosilních paliv obhajuje BP zajištěním energetické bezpečnosti. To je i důvod schválení nového kola udělování licencí pro těžbu fosilních paliv v Severním moři za vlády bývalé britské premiérky Liz Trussové.