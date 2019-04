Chytrým telefonem proti depresím a úzkosti

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Jak se dá bojovat proti duševním onemocněním? Třeba i prostřednictvím chytrého telefonu! Brněnští studenti vyvinuli vůbec první českou aplikaci, která může pomoci například lidem trpícím depresemi a úzkostí.

Téma duševního zdraví dnes už není takové tabu, jakým bývalo v minulosti. O psychickém onemocnění se začíná mluvit stále otevřeněji, ač samozřejmě ještě není úplně vyhráno a v cestě stále stojí různé negativní stereotypy a silné stigma. Pro spoustu lidí je tak nadále velkým oříškem, aby o svých problémech otevřeně mluvili nebo vyhledali odbornou pomoc, což může skončit až tragicky.

Se svou trochou do mlýna v tomto boji nyní přispěla i skupinka brněnských studentů, kteří vytvořili jednoduchou mobilní aplikaci, jež může lidem trpícím některými typy duševních onemocnění usnadnit život.

Aplikace se jmenuje Nepanikař a stojí za ní trojice mladých studentů z Vysokého učení technického v Brně - Veronika Kamenská, Aleš Řezáč a Tomáš Chlubna. Nepanikař v podstatě umí prostřednictvím chytrého telefonu zdarma poskytnout rychlou a jednoduchou první pomoc v případě duševních problémů.

Seznam krásných věcí nebo dýchací cvičení

Konkrétně se zaměřuje na projevy deprese, paniku a úzkost, nutkání k sebepoškozování a na myšlenky na sebevraždu. Aplikace pak uživateli - dle toho, jaký problém ho zrovna trápí - představuje řadu způsobů, jak se z momentálních obtíží dostat.

Nepanikař se tak například člověka snaží popíchnout k některým, v podstatě jednoduchým činnostem, které mu mohou ulevit a přivést ho na jiné myšlenky - například aby počítal od nuly do sta nebo si prostě kreslil. Vedle toho aplikace obsahuje i jednoduchá dýchací cvičení doprovázená příjemnou grafikou. Nabízí i možnost řešení primitivních matematických příkladů, aby člověk svou pozornost věnoval něčemu jinému, a byl tak schopný se například v případě paniky zklidnit.

V rámci aplikace si uživatel může také skládat vlastní to-do list nebo zapisovat seznam věcí, které mu ten den udělaly radost. Možné je složit si i vlastní krizový plán obsahující například blízkou osobu, o níž člověk ví, že ji může v případě problémů kdykoliv kontaktovat. Nepanikař pak pochopitelně obsahuje i doporučení odborné pomoci a umí uživatele například přesměrovat na on-line chat poraden nebo poskytnout kontakty na krizová centra.

Vzhůru mezi uživatele!

Ač to celé může znít velmi jednoduše, opravdu se jedná o věc, která má potenciál řadě lidí trpících psychickými problémy aspoň trochu usnadnit život. Na vývoji aplikace se ostatně podíleli jak psychologové a psychiatři, tak i lidé trpící duševním onemocněním. Zároveň se jedná o vůbec první aplikaci podobného typu v Česku.

Pochopitelně ve světě existuje řada obdobných aplikací běžících v angličtině. Oblíbená je například apka Headspace, která je zaměřena na nejrůznější meditační cvičení, zvládání stresu a podobně, ač tedy plná verze není zdarma. Dále to jsou například aplikace jako Calm nebo Pacifica.

Čeští studenti aplikaci Nepanikař vypustili mezi lidi již v polovině března. Zatím tedy bohužel pouze ve verzi pro operační systém Android. Od té doby si ji nainstalovalo přes tisíc uživatelů Androidu.

Aplikace ve verzi pro Apple je ale už na cestě a měla by být k dispozici během tohoto měsíce. S tím projektu pomohla nezisková organizace Nevypusť duši, zaměřená na osvětu kolem duševního zdraví. Ta aplikaci Nepanikař zaštítila a prostřednictvím serveru darujme.cz od lidí vybrala peníze potřebné na umístění apky do App Store (rok vyjde přibližně na 2300 korun) na několik let dopředu, aby tak nezisková služba byla dostupná i českým uživatelům iOS, kteří trpí psychickými problémy.