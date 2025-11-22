Dnes je sobota 22. listopadu 2025., Svátek má Cecílie
Chtěli ho obalit jak řízek? Exstarosta Novotný dostal vejcem, pak na něj nasypali mouku

22. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS

Chtěli ho obalit jak řízek? Exstarosta Novotný dostal vejcem, pak na něj nasypali mouku
zdroj: Profimedia.cz
Bývalý starosta pražských Řeporyjí nezachoval důstojnost.

Politik a bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný vždycky budil vášně a dělil publikum na dva tábory: Jeden ho nemohl vystát, druhému Novotného styl bez kudrlinek a přetvářky naopak imponoval.

Ať už si však o Novotném myslíte cokoliv, skutečnost, že se jednalo o úspěšného a vcelku prominentního politika, je zkrátka empirický fakt. Jednal s ministry a před 6 lety za ním dokonce přijel třeba i Petr Fiala, který pak návštěvu sdílel na sociálních sítích.

Jenže s tím je, zdá se, kompletně amen. Novotný skončil na tři měsíce ve vězení kvůli nerespektování podmíněného trestu. O politickou funkci přišel a jeho hlavní obživa je momentálně bitka v panoptiku pseudocelebrit a podivínů. Tedy v Clashi.

Ani tam ale se mu ale nedostalo důstojného zacházení.

Úterní živé vysílání předturnajové show B4TheClash se totiž změnilo v chaos ve znamení trojobalu. 

Novotný se totiž se svou obvyklou vyřídilkou, která hraničí se ztrátou pudu sebezáchovy, pustil do hádky se soupeřem, až hrozila fyzická konfrontace. Pak ho trefili vejcem. 

A poté mu Filip Rudolf chrstl do očí pytel mouky.

„A teď uvidíte, jak uděláme z Novotného řízek,“ ušklíbal se Rudolf do kamery. Žádný útok strouhankou už však nenásledoval a z bývalého starosty tak nakonec žádná vídeňská pochoutka nevznikla. Třikrát za večer se nicméně musel převlékat.

Inu, respekt je tentam, zdá se. O tom, jak moc si za to může Novotný sám, bychom samozřejmě mohli vést sáhodlouhé polemiky.

