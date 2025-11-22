Dnes je sobota 22. listopadu 2025., Svátek má Cecílie
22. 11. 2025 – 12:00 | Magazín | Jana Strážníková

Leoš Mareš ve zlých obavách o blízkého kamaráda: "Patrika nám neber"
zdroj: Profimedia.cz
Ve vysílání došlo i na písničku pro Patrika a slavný moderátor se neubránil dojetí.

Kolem stavu oblíbeného moderátora Patrika Hezuckého panují nejasnosti: Nikdo nechce naplno říct, co mu vlastně je. Což je samozřejmě pochpitelné, protože to zkrátka a dobře není ničí věc, jen jeho.

Patrik má ale oddanou fanouškovskou základnu, která už delší dobu trne hrůzou, protože se ví, že Hezucký skončil v nemocnici. A byť on sám tvrdí, že se nejedná o nic vážného a do týdne bude zas na nohách, nenápadné indicie vyprávějí trochu jiný příběh.

Může se jednat třeba o skutečnost, že jeho manželka shání k nájmu bezbariérové bydlení vedle nemocnice alespoň na měsíc, což by napovídalo, že se počítá s přeci jen o něco delším léčením.

Tak či tak, do čtvrteční Ranní show Evropy 2, tedy pořadu, který Hezucký s kolegou Leošem Marešem už dlouhá léta vede a moderuje, přišel svou podporu vyjádřit i slavný písničkář Pokáč.

„Patriku, Patriku, posílám ti lásku, poslal bych i prachy, ale nemám Leošovu výplatní pásku. Patriku, Patriku, držíme ti pěsti. Posíláme zdraví a posíláme štěstí. To je všechno, co bych ti teďka přál. Patrik Hezucký je prostě král,“ zanotoval hudebník.

„Ne. Patrika nám neber,“ přidal k tomu ještě Mareš dost mrazivý vzkaz vzhůru.

V pátek ráno už ale působil v rádiu o něco klidněji: Ve čtvrtek odpoledne totiž zašel za Patrikem do nemocnice. 

„Já jsem u něj byl včera, po včerejším vysílání, které bylo pro mě dost intenzivní,“ vyprávěl Leoš.

„Byl jsem tam od čtyř do šesti a musím říct, že jsem se u něj včera opravdu zklidnil. Patrik byl v lepším stavu, myslím, že moribundus zvládá, a musím říct, že na tom pokoji panoval klid a mír,“ svěřil se.

„Pustil jsem mu kousek písničky od Pokáče a musím říct, a to je dobrá zpráva, že se smál. Hrozně ho to potěšilo,“ popisoval Mareš s radostí.

