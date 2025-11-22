Fotbalisté Marseille dali Nice pět gólů a vedou francouzskou ligu před PSG
22. 11. 2025 – 9:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Marseille zvítězili ve 13.kole francouzské ligy v Nice vysoko 5:1 a posunuli se do čela tabulky o bod před Paris St. Germain.
Nyní budou svěřenci trenéra Roberta De Zerbiho čekat, jak odpoví obhájci titulu v sobotním domácím utkání proti Le Havru.
Hosty poslal v 11. minutě do vedení střelou zblízka šestatřicetiletý gabonský útočník Aubameyang, pak se z hranice pokutového území dvakrát prosadil Angličan Greenwood a po hodině hry vedl Olympique už 4:0. Domácí mužstvo snížilo, ale Aubameyang pak po sólu z půlky hřiště poslal míč před prázdnou branku Brazilci Paixaovi.
Nice po třetí porážce za sebou zůstala v tabulce na devátém místě. Lídr tabulky naopak potřetí za sebou zvítězil a Greenwood s deseti zásahy vede pořadí střelců.