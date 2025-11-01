Začíná brněnský Comic-Con, láká na herce z filmů, seriálů i počítačových her
1. 11. 2025 – 9:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Brně dnes začíná dvoudenní Comic-Con Junior 2025, festival pro fanoušky fantasy a sci-fi literatury, her či filmů.
Na brněnském Výstavišti se jeho návštěvníci mohou setkat s herci z filmové série o Harrym Potterovi, s představitelem legendárního Žvejkala z filmové ságy Star Wars či s herci postav z české počítačové hry Kingdom Come: Deliverance. Hlavní hvězdou akce je podle pořadatelů americký herec Christopher Judge, představitel Jaffy Teal’ca ze seriálů Hvězdná brána.
Mezi ohlášenými hosty je srbský herec Predrag Bjelac, který ve čtvrtém pokračování filmu o Harrym Potterovi hrál ředitele chlapecké školy v Kruvalu. Českým divákům je známý také z filmů Gangster Ka nebo Ro(c)k podvraťáků. Do Brna přijede i finský herec a někdejší profesionální basketbalista Joonas Suotamo, který se proslavil rolí Žvejkala ve filmové sáze Star Wars. Milovníci filmových komedií na brněnském výstavišti uvidí několik herců z americké filmové série Policejní akademie. Pořadatelé připravili besedy s herci ze seriálů Hvězdná brána či Loki.
Program festivalu je zaměřený nejenom na příznivce filmu, ale i počítačových her. Na festival do Brna přijede například japonský mistr bojového umění taekwondo, který posloužil jako vzor pro postavu Hwoaranga z bojové hry Tekken.
Součástí festivalového programu jsou i výstavy, takzvaný cosplay program, kdy se fanoušci převlékají za své oblíbené postavy, úniková hra, šerm se světelnými meči či turnaje hráčů videoher a stolních her.
Festival na dva dny obsadí pavilon E brněnského výstaviště, program začíná oba dny v 09:00 a pokračuje dnes do 21:00, v neděli do 18:00. Základní vstupné na oba dny festivalu je 1990 korun. Za možnost vyfotit se s některým z pozvaných herců či od něj získat podpis se platí zvlášť. Například fotografie s hercem Christopherem Judgem vyjde zájemce na 2290 korun.
Souběžně s festivalem se koná i veletrh Kniha Brno. Do Brna tak zamíří například spisovatelé sci-fi či autoři komiksů. Mezi hosty bude anglická spisovatelka Caroline Jane Tudorová, známá jako autorka thrilleru Kříďák.