Chtěli bojovat na straně proruských separatistů. Soud dnes poslal jednoho z nich do vazby

Obvodní soud pro Prahu 5 dnes uvalil vazbu na jednoho z pěti obviněných, kteří se podle vyšetřovatelů zapojili do bojů na východě Ukrajiny na straně samozvané Doněcké lidové republiky. ČTK to sdělil Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Případné uvalení vazby pro další dva obviněné bude soud teprve řešit. Bílý navrhuje na tři stíhané uvalit vazbu kvůli tomu, že by mohli uprchnout nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky.

Pětici policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili ve čtvrtek z teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu a podpory a propagace terorismu. Obvinění čelí i jedna právnická osoba.

Za trestný čin teroristického útoku jim hrozí až 20 let vězení, u trestného činu financování terorismu až 12 let vězení a v případě podpory a propagace terorismu může soud uložit maximálně patnáctileté vězení.

Policie podezřelé zadržela ve středu. Kvůli případu zasahovala po celém Česku. Zadržení čeští občané podle kriminalistů jezdili bojovat na Ukrajinu na straně proruských separatistů nebo takové cesty chystali či organizovali.

Server Aktuálně.cz uvedl, že podle zjištění jeho a Respektu je mezi zadrženými předseda spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír Ivan Kratochvíl, pravoslavný kněz Přemysl Ivan Hadrava a Andrea Krulišová.

Podle informací serveru iROZHLAS.cz se vyšetřování soustředí kolem paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Policie zjistila, že jeden z jeho členů v minulosti odjel na Donbas, kde se měl zapojit do bojů na straně separatistů.

Po návratu spolek začal shánět peníze, aby do válčící zóny mohli vycestovat další zájemci. Policisté údajně zasahovali na sídlišti ve Slaném v domě, kde bydlí šéf spolku Kratochvíl.

Kdo jsou zadržení?

Bývalý podplukovník Armády České republiky Ivan Kratochvíl byl během posledních pěti let velitelem paramilitárního domobraneckého spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Skupina má na svém facebooku asi 1600 členů. Kratochvíl pořádal v roce 2018 branné dny pro děti základních škol na Ostravsku, jak napsaly Novinky.cz. Ministerstvo školství s akcí nesouhlasilo a pro web Aktuálně.cz mluvčí ministerstva uvedla, že spolek, který hlásá rasistické, xenofobní a extremistické postoje by neměl pořádat

Ivan Kratochvíl psal také příspěvky na dezinformační web Sputnik a pro Parlamentní listy. Severoatlantickou alianci tu označoval jako teroristickou organizaci.

Další zadrženou v akci detektivů z protimafiánské centrály, je Andrea Krulišová. Podle té by v Česku mělo žít jen sedm milionů lidí: „Všichni ostatní, liberálové a celá pátá kolona, půjdou do ř.... Když je nezabijeme, uděláme to jako se sudetskými Němci, vyhodíme je ze země,“ citoval ji slovenský Denník N v roce 2019.

Krulišová kandidovala roku 2014 neúspěšně na Praze 8 do zastupitelstva, a to za stranu Svobodní. Také se pokoušela dostat se do Poslanecké sněmovny za hnutí Blok proti islámu. Později se z ní stala náčelnice štábu spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír a měla provádět výcvik několika desítek českých občanů, kteří měli bojovat za proruské separatisty na Donbasu. Spolek je údajně podle serveru Manipulátoři napojen přímo na ruské tajné služby.