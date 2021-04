Na českém i ruském velvyslanectví zůstane sedm diplomatů

K 31. květnu se na ruském velvyslanectví v Praze a na české ambasádě v Moskvě sníží počet pracovníků, uvedla dnes agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí.

Na každém zastupitelském úřadě podle ní zůstane po sedmi diplomatech, 25 administrativně technických pracovnících a 19 zaměstnancích najatých na místě.

„Nezodpovědné a provokativní chování českých úřadů bolestivě zasáhlo jejich diplomatickou službu,“ citovala agentura vyjádření ruské diplomacie. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí dnes v rozhovoru pro televizi RT uvedla, že Česko si při vyhošťování diplomatů neuvědomilo následky.

„U obou zemí (k 31. květnu) zůstane po sedmi diplomatech, 25 administrativně technických a 19 místně najatých (pracovnících),“ cituje ministerstvo zahraničí agentura TASS a připomíná počet diplomatů, které si dosud obě země navzájem vyhostily.

Komplikace pro Česko

Rozhodnutí o omezení ruských pracovníků na českém velvyslanectví v Moskvě znamená pro Českou republiku významnou technicko-administrativní komplikaci. V dnešní tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zahraničí. Rozhodnutí podle úřadu musí ČR zahrnout do jednání o paritě v otázce počtu pracovníků na obou ambasádách.

Ruští zaměstnanci na zastupitelském úřadě v Moskvě a v Českém domě podle ministerstva vykonávali obslužnou činnost a nepodíleli se na přímém výkonu diplomatických a konzulárních funkcí českého velvyslanectví.

„Pro Českou republiku tento krok představuje významnou technicko-administrativní komplikaci. Fakt tohoto snížení budeme proto nuceni zahrnout do jednání o paritě v otázce počtu pracovníků obou zastupitelských úřadů do budoucna,“ uvedl resort.

Česká a ruská diplomacie

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem vypukla v sobotu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko v odvetném kroku prohlásilo nežádoucími osobami 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

„Česká strana nazvala symetrickou odpověď Moskvy (...) jako 'neadekvátní opatření' a žádala jejich návrat do čtvrtečních 13 hodin moskevského času,“ napsala dnes agentura TASS.

Moskva na požadavek Prahy nezareagovala, a šéf české diplomacie Jakub Kulhánek proto později ve čtvrtek oznámil, že počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko dostalo čas na stažení pracovníků do konce května. Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrteční reakci oznámilo, že Moskva přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.

Na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu dříve vyhoštěných zůstalo sedm diplomatů a 25 administrativně technických pracovníků, uvedl ve čtvrtek Kulhánek v České televizi. Prahu bude muset podle něj opustit 63 zaměstnanců ruské ambasády s rodinami. Ruská diplomacie mezitím oznámila požadavek, aby byl snížen počet na místě najatých ruských zaměstnanců českého velvyslanectví v Rusku.

Podle diplomatických zdrojů ČTK zaměstnává české velvyslanectví v současnosti zhruba 110 ruských občanů, ruská ambasáda v Praze zaměstnává podle dostupných údajů jen asi 15 či 20 občanů Česka.

Rusko už dříve označilo český postup za nepřátelský akt a jeho zdůvodnění za absurdní, nepřátelské a provokační. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes podle agentury TASS v rozhovoru pro německojazyčnou verzi ruské televize RT uvedla, že Česko si při vyhošťování ruských diplomatů neuvědomilo důsledky svého jednání.

„Domnívám se, že zpočátku nechápali, k čemu se přihlásili, do čeho je jejich západní opatrovníci zatáhli. Potom to zjevně pochopili, ale nedalo se už nic dělat. Nedali (západní opatrovníci) jim možnost udělat krok zpět. Proto se od té doby dějí takové absurdní činy a velmi protichůdná prohlášení,“ nechala se slyšet Zacharovová, podle níž se v Česku objevily rozpory v postojích ohledně obvinění Ruska a jeho zapojení do výbuchů ve Vrběticích. „Vyřkli slovo 'parita' - dostali paritu. Byli v šoku, ale dostali paritu,“ dodala.

Pobaltské státy jsou s Českém solidární

Litva, Lotyšsko a Estonsko v solidaritě s Českem, které se dostalo do diplomatické roztržky s Moskvou, nařídily celkem čtyřem ruským diplomatům, aby opustili jejich území. Podle agentury Reuters o tom informoval litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis a potvrdil to i jeho lotyšský kolega Edgars Rinkévičs. Z Moskvy vzápětí zaznělo, že Rusko na krok pobaltských zemí zareaguje.

Česko na čtvrtečním jednání zástupců zemí Severoatlantické aliance požádalo své partnery o podporu fungování oslabené české ambasády v Moskvě nebo o předvolání ruských velvyslanců v členských zemích. Praha se také snaží docílit toho, aby její spojenci vyhostili část ruských diplomatů.

„Na znak solidarity s našimi českými spojenci a kvůli narušení Vídeňské konvence se Lotyšsko rozhodlo vyhostit ruského diplomata,“ cituje agentura TASS z prohlášení, které vydal šéf lotyšské diplomacie Rinkévičs. „Lotyšsko nebude trpět podvratnou činnost na svém území ani na území svých partnerů a spojenců,“ uvedl také Rinkévičs. Litva vyhostila dva Rusy, Estonsko jednoho.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová zanedlouho varovala, že Moskva na vyhoštění svých diplomatů z Pobaltí zareaguje. „Jejich diplomaté už mohou začít řešit, kdo z nich si bude muset sbalit věci,“ sdělila mluvčí ruského ministerstva zahraničí agentuře TASS.

Slovenský premiér Eduard Heger s ministrem zahraničí Ivanem Korčokem ve čtvrtek oznámili, že ruskou ambasádu v Bratislavě budou muset opustit tři její pracovníci. Heger to zdůvodnil tím, že Slovensko nemůže tolerovat, když zástupci cizích diplomatických misí nerespektují dohodnutá pravidla. Současně vyjádřil solidaritu s Českem.