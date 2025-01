Chtěl se snad pomstít Agátě? Jaromír Soukup využil známou influencerku...

Mediální magnát a bývalý ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup v létě navázal vztah s kontroverzní influencerkou Evou Feuereislovou, kterou možná znáte pod pseudonymem Plastic Queen. Hned se samozřejmě vyrojily spekulace, protože Feuereislová je známá nepříliš vřelým vztahem k Soukupově bývalé partnerce Agátě Hanychové a celá věc tak z jistého úhlu může trochu vypadat jako promyšlený plán na pomstu Agátě.

Vztah mezi Soukupem a Feuereislovou však překvapivě nabral na vážnosti, což potvrzují i slova samotné Evy, která tvrdí, že Soukupa stále miluje, i když ji zklamalo jeho chování. Například to, že si ji zablokoval na Instagramu.

Zpočátku nebylo jisté, zda to dvojice vůbec myslí vážně, ale brzy se ukázalo, že nejspíš ano. Eva Feuereislová byla do Soukupa zamilovaná a svého partnera veřejně bránila. Občas to ale nejspíš byla docela divočina – na podzim spolu třeba odjeli na dovolenou do Marbelly, která však skončila tím, že Eva přiletěla zpět do Česka o den dříve. Přesto se v prosinci objevili společně na oslavě jejích 35. narozenin. Eva tehdy plánovala první společné Vánoce a dokonce se připravila i na Štědrý den s jeho dcerou Rozárkou, pro kterou měla nakoupené dárky. Vše vypadalo idylicky.

Idyla však netrvala dlouho. Už 25. prosince Eva sdílela na Instagramu příspěvky, které napovídaly, že nekvetou jen růžové sady. Skončila dokonce na policejní stanici s rozbitými hodinkami. Přesto se zdálo, že hádku zvládli a o pár dní později spolu odjeli na hory do Rakouska.

Pak se nicméně provalilo, že si Soukup psal s neznámou ženou ze Slovenska, která ho žádala o schůzku. Z tónu konverzace bylo patrné, že se Soukup příliš nebránil, což Eva samozřejmě nesla jen s největší nevolí. Prohlásila, že Soukupovi chybí sebereflexe, a veřejně ho kritizovala za jeho chování. „Zablokoval si mě na Instagramu,“ dodala zklamaně.

Po jejich rozchodu začala Feuereislová odhalovat detaily jejich vztahu. Pro média prozradila, že Soukup naléhal na svatbu a chtěl ji co nejdříve. Eva však chtěla počkat a plánovala svatbu až na léto. Tento fakt opět nahrává spekulacím, že vztah s Feuereislovou mohl být Soukupovým způsobem, jak pomyslně vypálit rybník Agátě Hanychové. Místo velkolepé svatby však přišel rozchod, a nyní si Soukup bude muset najít novou dámu, kterou by mohl přesvědčit k rychlému sňatku.