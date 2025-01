Pořádně se připravte, na Evropu se valí ledová bouře

Evropa se připravuje na mohutnou arktickou bouři, která má udeřit v příštím týdnu. Přinese výrazný pokles teplot a husté sněžení. Největší zásah by měly dostat Britské ostrovy, ale bouře se dostane i do střední Evropy – V České republice se očekává pokles teplot až k -10 stupňům Celsia, sněhové srážky by však měly přijít spíše v menší míře.

V České republice bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v následujících dvou týdnech převládat inverzní počasí. Minimální teploty se budou pohybovat mezi -5 a -1 stupněm Celsia, avšak při jasné obloze a přítomnosti sněhové pokrývky mohou klesnout až ke zmiňovaným -10 stupňům.

Zbytek ledna by měl být co do srážkového úhrnu spíše suchý, větší množství srážek se očekává až v prvním únorovém týdnu.

Zatímco Britské ostrovy se připravují na intenzivní sněžení, v České republice nastane přeci jen o něco menší drama s menším množstvím sněhu a chladným, ale stabilním počasím.