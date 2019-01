Chovanec končí ve sněmovně. Už má dost spolupráce s ANO

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: roj

Exministr vnitra Milan Chovanec končí ve sněmovně, vzdá se poslaneckého mandátu. Nesouhlasí totiž s účasní sociální demokracie ve vládě s hnutím ANO. Chtěl by odejít do konce března, uvedl v Plzni na krajském sjezdu strany, na němž obhájil svůj post v čele plzeňské ČSSD.

"Chtěl jsem to říct dneska kolegům na konferenci, protože oni mi ten mandát dali," řekl Chovanec. "Předsedu strany (Jana) Hamáčka jsem informoval, tuším, v prosinci," dodal. "Nechci ve své podstatě kazit integritu klubu sociální demokracie, protože já se opravdu neumím radovat z toho, že vládneme s ANO, a myslím si, že je lépe odejít," uvedl.

Chovanec je dlouhodobým kritikem účasti sociálních demokratů v menšinové vládě s hnutím ANO. Nevyslovil kabinetu důvěru ani loni v létě s odvoláním na své svědomí. Prohlásil tehdy, že sociální demokracie má ve vládě s ANO hrát nedůstojnou roli fíkového listu.

Chovanec chce z parlamentu odejít po sjezdu ČSSD, který bude na začátku března v Hradci Králové. Po odchodu ze Sněmovny se chce několik měsíců věnovat sám sobě, zejména svému zhoršenému zdraví, uvedl na facebooku. "Svůj další život nevidím ve vrcholové politice," dodal.

Podle webu volby.cz by měl Chovance ve Sněmovně nahradit starosta Stříbra a bývalý dlouholetý poslanec Václav Votava. Ten ČTK dnes řekl, že se zatím nerozhodl, jestli funkci poslance přijme. "Je to příliš čerstvé. Pan Chovanec oznámil, že odejde do konce března a do té doby se také já rozhodnu," řekl dnes Votava ČTK.

ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, a ve dvousetčlenné Sněmovně tedy potřebují pro své návrhy získat vždy ještě podporu některé z dalších stran. Kabinet vládne s podporou KSČM.

Osmačtyřicetiletý Chovanec je plzeňský rodák, vystudoval bakalářský obor na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Členem ČSSD je od roku 1997. V roce 2017 působil jako úřadující předseda ČSSD po rezignaci tehdejšího předsedy Bohuslava Sobotky.

Chovanec byl v roce 2013 jedním z aktérů lánské schůzky u prezidenta Miloše Zemana, kde někteří sociální demokraté rokovali o povolební perspektivě právě bez Sobotky. I dlouhou dobu poté byl vnímaný jako muž, který jde proti Sobotkovi a jako jeden z vůdčích mužů konzervativního křídla strany.