Chléb a těstoviny z larev a brouků: Čirá konspirace?
29. 9. 2025 – 16:19 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z obyčejného internetového vtípku se stalo heslo, které straší Evropu i Ameriku. Pojídání hmyzu se proměnilo v symbol strachu z budoucnosti a v oblíbený nástroj kulturních válek. Opravdu nám ale někdo cvrčky do chleba tajně podstrkuje?
Z nevinného memu na anonymním fóru se během pár let stalo bitevní heslo kulturních válek. Výkřik „Nebudu jíst brouky“ se rozšířil z online světa do politiky i běžných hospodských debat. Přitom nikdy neexistoval žádný příkaz, který by lidi nutil chroupat cvrčky místo řízku. Strach se ale šíří rychleji než fakta – a hmyz na talíři se proměnil v dokonalý symbol obav z budoucnosti.
Od pravěku po evropské paniky
Hmyz lidstvo provází od nepaměti. Pravěcí lovci sbírali včely a kobylky, Řekové i Římané si na nich pochutnávali, v Mexiku se smažené kobylky servírují dodnes. V Asii se cvrčci a larvy běžně prodávají na ulicích, zatímco v Evropě a Americe se na hmyz díváme jako na cosi nechutného a cizího. Kolonizace a industrializace navíc tento odstup ještě posílily. Jenže když OSN varovala, že do roku 2050 bude potřeba zvýšit produkci potravin o 70 procent, začali vědci hledat alternativy. Hmyz se ukázal jako vysoce výživná a ekologicky šetrná možnost. Obsahuje až 60 procent bílkovin v sušině, tedy víc než většina rostlinných zdrojů a někdy i maso.
Když pak Evropská unie v roce 2023 povolila několik druhů hmyzu jako nové potraviny, spustila se lavina paniky. Na sociálních sítích kolovaly obrázky chleba plného larev a lidé se báli, že jim někdo tajně přimíchává brouky do těstovin. Faktem ale je, že každý výrobek s hmyzí složkou musí být jasně označen.
Strašák jménem hmyzí karbanátek
Fráze o broucích na talíři se rychle proměnila v symbol dystopické budoucnosti. Představa je jednoduchá: lidé zavření v malých kójích, bez masa, bez svobody a místo oběda hmyzí karbanátek. Proč má taková představa úspěch? Protože je úderná, srozumitelná a odporná zároveň. A právě to jí dává sílu. Psychologové připomínají, že podobné teorie dávají lidem falešný pocit kontroly. Je snazší uvěřit, že existuje konkrétní nepřítel, který nám chce vnucovat brouky, než čelit složité realitě klimatické změny a potravinové nejistoty.
Ve skutečnosti ale nikdo neplánuje, že se cvrček stane nedělním obědem místo svíčkové. Odborníci spíš počítají s tím, že hmyzí proteiny budou doplňkem, nikoli hlavní složkou jídelníčků. Jenže hmyz se stal dokonalým strašákem – odpudivým, neznámým a snadno zneužitelným v mediálním prostoru. Nakonec tedy nejde o to, co budeme jíst, ale o to, jaké obrazy a symboly si s jídlem spojujeme. Hmyzí karbanátek přitáhne pozornost víc než sójová placka, protože zní provokativněji a budí větší emoce. A právě proto se z něj stal nástroj kulturních válek, který odvádí pozornost od skutečných problémů – klimatické krize a budoucnosti potravinové bezpečnosti.